https://ria.ru/20220930/ssha-1820509212.html

США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров

США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022

США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров

США есть, что скрывать о своих биолабораториях во всем мире, но Россия рассчитывает, что Вашингтон расскажет, насколько они были легитимными, заявил министр... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:45

2022-09-30T09:45

2022-09-30T10:59

сша

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США есть, что скрывать о своих биолабораториях во всем мире, но Россия рассчитывает, что Вашингтон расскажет, насколько они были легитимными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Выступая в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ, Лавров напомнил, что ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о рисках попадания к российским специалистам сведений о деятельности лабораторий Пентагона на Украине."Значит, есть, что скрывать", - отметил Лавров."В Совете Безопасности ООН в рамках Конвенции по ликвидации биологического и токсинного оружия мы потребовали от США предоставить необходимые разъяснения и в целом обеспечить полную транспарентность и легитимность их биологический программ по всему миру. Ожидаем соответствующей реакции", - добавил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817978448.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, сергей лавров