https://ria.ru/20220930/ssha-1820509212.html
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров
США есть, что скрывать о своих биолабораториях во всем мире, но Россия рассчитывает, что Вашингтон расскажет, насколько они были легитимными, заявил министр... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:45
2022-09-30T09:45
2022-09-30T10:59
сша
в мире
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_268:0:2708:1372_1920x0_80_0_0_67837bb9f06119c8792a6dfc52cdd2ca.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США есть, что скрывать о своих биолабораториях во всем мире, но Россия рассчитывает, что Вашингтон расскажет, насколько они были легитимными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Выступая в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ, Лавров напомнил, что ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о рисках попадания к российским специалистам сведений о деятельности лабораторий Пентагона на Украине."Значит, есть, что скрывать", - отметил Лавров."В Совете Безопасности ООН в рамках Конвенции по ликвидации биологического и токсинного оружия мы потребовали от США предоставить необходимые разъяснения и в целом обеспечить полную транспарентность и легитимность их биологический программ по всему миру. Ожидаем соответствующей реакции", - добавил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817978448.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_371:0:2407:1527_1920x0_80_0_0_42fbb737df5d34480034684721c0af8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, сергей лавров
США, В мире, Сергей Лавров
09:45 30.09.2022 (обновлено: 10:59 30.09.2022)
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США есть что скрывать о военно-биологической программе