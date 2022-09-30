Рейтинг@Mail.ru
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/ssha-1820509212.html
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров
США есть, что скрывать о своих биолабораториях во всем мире, но Россия рассчитывает, что Вашингтон расскажет, насколько они были легитимными, заявил министр... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:45
2022-09-30T10:59
сша
в мире
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_268:0:2708:1372_1920x0_80_0_0_67837bb9f06119c8792a6dfc52cdd2ca.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США есть, что скрывать о своих биолабораториях во всем мире, но Россия рассчитывает, что Вашингтон расскажет, насколько они были легитимными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Выступая в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ, Лавров напомнил, что ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о рисках попадания к российским специалистам сведений о деятельности лабораторий Пентагона на Украине."Значит, есть, что скрывать", - отметил Лавров."В Совете Безопасности ООН в рамках Конвенции по ликвидации биологического и токсинного оружия мы потребовали от США предоставить необходимые разъяснения и в целом обеспечить полную транспарентность и легитимность их биологический программ по всему миру. Ожидаем соответствующей реакции", - добавил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817978448.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_371:0:2407:1527_1920x0_80_0_0_42fbb737df5d34480034684721c0af8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, сергей лавров
США, В мире, Сергей Лавров
09:45 30.09.2022 (обновлено: 10:59 30.09.2022)
 
США есть что скрывать о военно-биологической программе, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США есть что скрывать о военно-биологической программе

© РИА Новости / МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США есть, что скрывать о своих биолабораториях во всем мире, но Россия рассчитывает, что Вашингтон расскажет, насколько они были легитимными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ, Лавров напомнил, что ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о рисках попадания к российским специалистам сведений о деятельности лабораторий Пентагона на Украине.
"Значит, есть, что скрывать", - отметил Лавров.
"В Совете Безопасности ООН в рамках Конвенции по ликвидации биологического и токсинного оружия мы потребовали от США предоставить необходимые разъяснения и в целом обеспечить полную транспарентность и легитимность их биологический программ по всему миру. Ожидаем соответствующей реакции", - добавил министр.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:16Сказано в эфире
Витязева: работа биолабораторий США вызывает воспоминания о Третьем рейхе
 
СШАВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала