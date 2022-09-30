https://ria.ru/20220930/srochniki-1820767686.html

Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе

Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2022

Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе

Солдаты-срочники предстоящего призыва будут проходить службу на территории Российской Федерации, преимущественно в регионах, расположенных по соседству от места РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:40

2022-09-30T21:40

2022-09-30T21:40

безопасность

вооруженные силы рф

россия

армия

генштаб вс россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Солдаты-срочники предстоящего призыва будут проходить службу на территории Российской Федерации, преимущественно в регионах, расположенных по соседству от места призыва, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ", - ответил Цимлянский на вопрос, отправятся ли призывники служить в зону спецоперации на Украину."Как правило, призывники направляются для прохождения военной службы в близлежащие регионы, расположенные по соседству от места призыва", - сообщил Цимлянский.Например, призывники с Камчатки, Чукотки, Сахалина, побережья Охотского и Японского морей, если они по состоянию здоровья и другим требованиям годны для службы в ВМФ, направляются, как правило, в части и на корабли Тихоокеанского флота. Срочники из Мурманской и Архангельской областей - в части и на корабли Северного флота, а жители Калининградской области - на Балтфлот.Он также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет."Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заверил контр-адмирал.Призывные комиссии принимают решения с учетом годности призывника по состоянию здоровья, уровню образования, имеющейся подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.

https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793681.html

https://ria.ru/20220930/srochniki-1820765961.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия, армия, генштаб вс россии