https://ria.ru/20220930/srochniki-1820767686.html
Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе
Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2022
Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе
Солдаты-срочники предстоящего призыва будут проходить службу на территории Российской Федерации, преимущественно в регионах, расположенных по соседству от места РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:40
2022-09-30T21:40
2022-09-30T21:40
безопасность
вооруженные силы рф
россия
армия
генштаб вс россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Солдаты-срочники предстоящего призыва будут проходить службу на территории Российской Федерации, преимущественно в регионах, расположенных по соседству от места призыва, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ", - ответил Цимлянский на вопрос, отправятся ли призывники служить в зону спецоперации на Украину."Как правило, призывники направляются для прохождения военной службы в близлежащие регионы, расположенные по соседству от места призыва", - сообщил Цимлянский.Например, призывники с Камчатки, Чукотки, Сахалина, побережья Охотского и Японского морей, если они по состоянию здоровья и другим требованиям годны для службы в ВМФ, направляются, как правило, в части и на корабли Тихоокеанского флота. Срочники из Мурманской и Архангельской областей - в части и на корабли Северного флота, а жители Калининградской области - на Балтфлот.Он также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет."Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заверил контр-адмирал.Призывные комиссии принимают решения с учетом годности призывника по состоянию здоровья, уровню образования, имеющейся подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.
https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793681.html
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, армия, генштаб вс россии
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Армия, Генштаб ВС России
Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе
В Генштабе заявили, что срочники предстоящего призыва будут служить на территории России
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Солдаты-срочники предстоящего призыва будут проходить службу на территории Российской Федерации, преимущественно в регионах, расположенных по соседству от места призыва, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине
. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ", - ответил Цимлянский на вопрос, отправятся ли призывники служить в зону спецоперации на Украину.
"Как правило, призывники направляются для прохождения военной службы в близлежащие регионы, расположенные по соседству от места призыва", - сообщил Цимлянский.
Например, призывники с Камчатки, Чукотки
, Сахалина
, побережья Охотского и Японского морей
, если они по состоянию здоровья и другим требованиям годны для службы в ВМФ, направляются, как правило, в части и на корабли Тихоокеанского флота. Срочники из Мурманской и Архангельской областей
- в части и на корабли Северного флота, а жители Калининградской области
- на Балтфлот
.
"Если говорить о призывниках из города Москвы, то они имеют шанс пойти служить практически в любой регион России, однако окончательное решение будет принимать призывная комиссия, возглавляемая главами муниципальных образований", - добавил контр-адмирал.
Он также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.
"Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заверил контр-адмирал.
Призывные комиссии принимают решения с учетом годности призывника по состоянию здоровья, уровню образования, имеющейся подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.