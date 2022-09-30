19:14 30.09.2022 (обновлено: 19:53 30.09.2022)
Россия сделает все для безопасности новых территорий, заявил Путин
Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс, страна сделает все, чтобы поддержать свои новые территории и их безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (бойцы - ред.) не на параде - они в бою. Они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад. Я знаю, о чем я говорю. Именно героически... Мы будем делать все, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей", - сказал он на митинге-концерте на Красной площади в центре Москвы.
Путин 30 сентября подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в указанных странах и регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в ее составе новых субъектов.