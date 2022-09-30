https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820729433.html

Россия сделает все для безопасности новых территорий, заявил Путин

Россия сделает все для безопасности новых территорий, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Россия сделает все для безопасности новых территорий, заявил Путин

Российские бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс, страна сделает все, чтобы поддержать свои новые территории и их безопасность, заявил президент РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:14

2022-09-30T19:14

2022-09-30T19:53

донбасс

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политика

в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс, страна сделает все, чтобы поддержать свои новые территории и их безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин."Они (бойцы - ред.) не на параде - они в бою. Они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад. Я знаю, о чем я говорю. Именно героически... Мы будем делать все, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей", - сказал он на митинге-концерте на Красной площади в центре Москвы.Путин 30 сентября подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в указанных странах и регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в ее составе новых субъектов.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, владимир путин, россия, политика, в мире