https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820582995.html
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки - РИА Новости, 30.09.2022
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки
ВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:51
2022-09-30T13:51
2022-09-30T14:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
николаевская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."В Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220930/samolety-1820581538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Николаевская область
13:51 30.09.2022 (обновлено: 14:02 30.09.2022)
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки
Минобороны: ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки