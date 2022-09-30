Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820582995.html
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки - РИА Новости, 30.09.2022
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки
ВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:51
2022-09-30T14:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467250_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6e2876b94ed08008cc9a965537b30595.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."В Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220930/samolety-1820581538.html
россия
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467250_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8712d947e384e697c926165932854dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Николаевская область
13:51 30.09.2022 (обновлено: 14:02 30.09.2022)
 
ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки

Минобороны: ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:44Специальная военная операция на Украине
В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныНиколаевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала