https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820582995.html

ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки

ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки - РИА Новости, 30.09.2022

ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки

ВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:51

2022-09-30T13:51

2022-09-30T14:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

николаевская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."В Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220930/samolety-1820581538.html

россия

николаевская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, николаевская область