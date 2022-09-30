08:44 30.09.2022 (обновлено: 14:58 30.09.2022)
В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата
В подмосковной Черноголовке полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата
© ГУ МВД России по Московской областиПолицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата в подмосковной Черноголовке
Полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата в подмосковной Черноголовке
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пансионат для пожилых людей загорелся в Московской области, полицейским удалось спасти четырех пенсионеров из задымленного помещения, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Черноголовка. Экипаж сотрудников полиции Александра Боровинского и Максима Сидоренко получил сообщение о возгорании в пансионате.
"Полицейские незамедлительно направились к месту пожара. Прибыв по адресу, они увидели, что персоналом уже осуществляется эвакуация, однако часть постояльцев, которые не могут самостоятельно передвигаться, находятся еще в здании. Оценив обстановку, сотрудники полиции вошли в задымленное помещение и на руках вынесли на улицу четырех пенсионеров", — говорится в сообщении.
Не дожидаясь приезда спасателей, сотрудники правоохранительных органов отключили газ и электричество, а затем локализовали очаг возгорания.
Директор пансионата выразила большую благодарность полицейским за помощь при эвакуации, добавили в ведомстве.
27 сентября, 10:55ТуризмВо Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек