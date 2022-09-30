https://ria.ru/20220930/spasenie-1820499965.html

В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата

В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата - РИА Новости, 30.09.2022

В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата

Пансионат для пожилых людей загорелся в Московской области, полицейским удалось спасти четырех пенсионеров из задымленного помещения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:44

2022-09-30T08:44

2022-09-30T14:58

хорошие новости

происшествия

московская область (подмосковье)

черноголовка

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пансионат для пожилых людей загорелся в Московской области, полицейским удалось спасти четырех пенсионеров из задымленного помещения, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.Отмечается, что инцидент произошел в городе Черноголовка. Экипаж сотрудников полиции Александра Боровинского и Максима Сидоренко получил сообщение о возгорании в пансионате.Не дожидаясь приезда спасателей, сотрудники правоохранительных органов отключили газ и электричество, а затем локализовали очаг возгорания.Директор пансионата выразила большую благодарность полицейским за помощь при эвакуации, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220927/vladivostok-1819708482.html

московская область (подмосковье)

черноголовка

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), черноголовка, россия