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В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата - РИА Новости, 30.09.2022
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В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата
В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата - РИА Новости, 30.09.2022
В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата
Пансионат для пожилых людей загорелся в Московской области, полицейским удалось спасти четырех пенсионеров из задымленного помещения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:44
2022-09-30T14:58
хорошие новости
происшествия
московская область (подмосковье)
черноголовка
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пансионат для пожилых людей загорелся в Московской области, полицейским удалось спасти четырех пенсионеров из задымленного помещения, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.Отмечается, что инцидент произошел в городе Черноголовка. Экипаж сотрудников полиции Александра Боровинского и Максима Сидоренко получил сообщение о возгорании в пансионате.Не дожидаясь приезда спасателей, сотрудники правоохранительных органов отключили газ и электричество, а затем локализовали очаг возгорания.Директор пансионата выразила большую благодарность полицейским за помощь при эвакуации, добавили в ведомстве.
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происшествия, московская область (подмосковье), черноголовка, россия
Хорошие новости, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Черноголовка, Россия
08:44 30.09.2022 (обновлено: 14:58 30.09.2022)
 
В Подмосковье полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата

В подмосковной Черноголовке полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата

© ГУ МВД России по Московской областиПолицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата в подмосковной Черноголовке
Полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата в подмосковной Черноголовке
© ГУ МВД России по Московской области
Полицейские спасли четырех пенсионеров из горящего пансионата в подмосковной Черноголовке
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пансионат для пожилых людей загорелся в Московской области, полицейским удалось спасти четырех пенсионеров из задымленного помещения, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Черноголовка. Экипаж сотрудников полиции Александра Боровинского и Максима Сидоренко получил сообщение о возгорании в пансионате.
"Полицейские незамедлительно направились к месту пожара. Прибыв по адресу, они увидели, что персоналом уже осуществляется эвакуация, однако часть постояльцев, которые не могут самостоятельно передвигаться, находятся еще в здании. Оценив обстановку, сотрудники полиции вошли в задымленное помещение и на руках вынесли на улицу четырех пенсионеров", — говорится в сообщении.
Не дожидаясь приезда спасателей, сотрудники правоохранительных органов отключили газ и электричество, а затем локализовали очаг возгорания.
Директор пансионата выразила большую благодарность полицейским за помощь при эвакуации, добавили в ведомстве.
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