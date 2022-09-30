https://ria.ru/20220930/sng-1820508774.html
От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров
От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров
От вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:42
2022-09-30T09:42
2022-09-30T10:19
сша
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сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. От вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Выступая в пятницу в Москве на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ, Лавров напомнил о попытке совершения цветной революции в Белоруссии два года назад."Но очевидно, что от подобного рода вмешательств не застраховано ни одно государство СНГ. Это отчетливо видно по нахрапистым действиям США, НАТО, Евросоюза в Центральной Азии и на Южном Кавказе", - сказал Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/lavrov-1820514302.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, снг, сергей лавров, в мире
США, СНГ, Сергей Лавров, В мире
09:42 30.09.2022 (обновлено: 10:19 30.09.2022)
От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров
Глава МИД Лавров: от вмешательства США не застраховано ни одно государство СНГ