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От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
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От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров
От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров
От вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:42
2022-09-30T10:19
сша
снг
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. От вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Выступая в пятницу в Москве на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ, Лавров напомнил о попытке совершения цветной революции в Белоруссии два года назад."Но очевидно, что от подобного рода вмешательств не застраховано ни одно государство СНГ. Это отчетливо видно по нахрапистым действиям США, НАТО, Евросоюза в Центральной Азии и на Южном Кавказе", - сказал Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/lavrov-1820514302.html
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сша, снг, сергей лавров, в мире
США, СНГ, Сергей Лавров, В мире
09:42 30.09.2022 (обновлено: 10:19 30.09.2022)
 
От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров

Глава МИД Лавров: от вмешательства США не застраховано ни одно государство СНГ

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. От вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая в пятницу в Москве на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ, Лавров напомнил о попытке совершения цветной революции в Белоруссии два года назад.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:10В России
Лавров: цель Запада – фрагментация постсоветского пространства
"Но очевидно, что от подобного рода вмешательств не застраховано ни одно государство СНГ. Это отчетливо видно по нахрапистым действиям США, НАТО, Евросоюза в Центральной Азии и на Южном Кавказе", - сказал Лавров.
 
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