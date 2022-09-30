https://ria.ru/20220930/sng-1820508774.html

От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров

От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров - РИА Новости, 30.09.2022

От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров

От вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:42

2022-09-30T09:42

2022-09-30T10:19

сша

снг

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. От вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Выступая в пятницу в Москве на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ, Лавров напомнил о попытке совершения цветной революции в Белоруссии два года назад."Но очевидно, что от подобного рода вмешательств не застраховано ни одно государство СНГ. Это отчетливо видно по нахрапистым действиям США, НАТО, Евросоюза в Центральной Азии и на Южном Кавказе", - сказал Лавров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/lavrov-1820514302.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, снг, сергей лавров, в мире