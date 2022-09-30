https://ria.ru/20220930/slutskiy-1820691030.html
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО - РИА Новости, 30.09.2022
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО
Заявление Владимира Зеленского об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашения Альянса вступить в военный конфликт с РФ, об РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:55
2022-09-30T17:55
2022-09-30T18:13
в мире
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нато
украина
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
владимир путин
киев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашения Альянса вступить в военный конфликт с РФ, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Владимир Путин является президентом.Также парламентарий отметил, что Зеленский "зря не слушал выступление президента России Владимира Путина", поскольку единственный путь сейчас для Киева это сложить оружие и вернуться за стол переговоров, и тогда поток кровавых жертв киевского режима будет прекращен."А западным хозяевам Киева также стоит все взвесить. Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации "хотелки" их киевских марионеток. Мы предупреждали, Россия не блефует", - отметил парламентарий.
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в мире, россия, нато, украина, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, владимир путин, киев
В мире, Россия, НАТО, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев
17:55 30.09.2022 (обновлено: 18:13 30.09.2022)
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО
Слуцкий назвал ускоренную заявку Киева в НАТО приглашением альянса вступить в конфликт
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашения Альянса вступить в военный конфликт с РФ, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский заявил, что Украина
подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Владимир Путин
является президентом.
"Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение Альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть, вступить в противостояние ведущим ядерным державам", - сообщил Слуцкий в своем telegram-канале.
Также парламентарий отметил, что Зеленский "зря не слушал выступление президента России Владимира Путина", поскольку единственный путь сейчас для Киева это сложить оружие и вернуться за стол переговоров, и тогда поток кровавых жертв киевского режима будет прекращен.
"А западным хозяевам Киева также стоит все взвесить. Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации "хотелки" их киевских марионеток. Мы предупреждали, Россия не блефует", - отметил парламентарий.