https://ria.ru/20220930/slutskiy-1820691030.html

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО - РИА Новости, 30.09.2022

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО

Заявление Владимира Зеленского об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашения Альянса вступить в военный конфликт с РФ, об РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:55

2022-09-30T17:55

2022-09-30T18:13

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нато

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владимир зеленский

владимир путин

киев

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашения Альянса вступить в военный конфликт с РФ, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Владимир Путин является президентом.Также парламентарий отметил, что Зеленский "зря не слушал выступление президента России Владимира Путина", поскольку единственный путь сейчас для Киева это сложить оружие и вернуться за стол переговоров, и тогда поток кровавых жертв киевского режима будет прекращен."А западным хозяевам Киева также стоит все взвесить. Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации "хотелки" их киевских марионеток. Мы предупреждали, Россия не блефует", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20220930/peregovory-1820670925.html

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в мире, россия, нато, украина, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, владимир путин, киев