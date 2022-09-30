https://ria.ru/20220930/slovakiya-1820672465.html

Словакия осудила присоединение новых регионов к России

Словакия осудила присоединение новых регионов к России - РИА Новости, 30.09.2022

Словакия осудила присоединение новых регионов к России

Президент Словакии Зузана Чапутова, спикер парламента Борис Коллер и премьер Эдуард Хегер выступили в пятницу с совместным заявлением, в котором осудили... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:16

2022-09-30T17:16

2022-09-30T17:16

в мире

зузана чапутова

россия

словакия

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референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова, спикер парламента Борис Коллер и премьер Эдуард Хегер выступили в пятницу с совместным заявлением, в котором осудили присоединение четырех украинских областей к России, сообщило сетевое издание Teraz со ссылкой на канцелярию президента республики."Категорически осуждаем стремление РФ нелегально аннексировать части украинской территории. Эти области были насильно отобраны у Украины путем военной агрессии со стороны РФ, которая тем самым грубо нарушила Хартию ООН, все основные принципы международного права и нанесла огромный человеческий и материальный урон", - говорится в заявлении.Организованные референдумы, по мнению авторов заявления, являются нелегитимными и не могут быть признаны.В документе подчеркивается, что Словакия признаёт Украину в качестве независимого и суверенного государства, "которое является кандидатом в члены Евросоюза и чья территориальная целостность в пределах ее международно признанных границ не вызывает сомнений".Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820638924.html

https://ria.ru/20220930/chekhiya-1820659811.html

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Владимир Лаврентьев

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