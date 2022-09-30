https://ria.ru/20220930/shuvalov-1820697299.html
Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова
Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова - РИА Новости, 30.09.2022
Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова
Канада ввела санкции против членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, говорится в заявлении на сайте канадского правительства. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:11
2022-09-30T18:11
2022-09-30T18:11
канада
санкции
санкции в отношении россии
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игорь шувалов
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции против членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.Отмечается, что в санкционный список попали супруга главы ВЭБ Ольга Шувалова, его сын Евгений Шувалов и дочь Мария Шувалова.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820686363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, санкции, санкции в отношении россии, в мире, вэб.рф (вэб), игорь шувалов, экономика
Канада, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Игорь Шувалов, Экономика
Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова
Канада ввела санкции против членов семьи главы ВЭБ Шувалова