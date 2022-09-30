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Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова - РИА Новости, 30.09.2022
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Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова
Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова - РИА Новости, 30.09.2022
Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова
Канада ввела санкции против членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, говорится в заявлении на сайте канадского правительства. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:11
2022-09-30T18:11
канада
санкции
санкции в отношении россии
в мире
вэб.рф (вэб)
игорь шувалов
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции против членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.Отмечается, что в санкционный список попали супруга главы ВЭБ Ольга Шувалова, его сын Евгений Шувалов и дочь Мария Шувалова.
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канада, санкции, санкции в отношении россии, в мире, вэб.рф (вэб), игорь шувалов, экономика
Канада, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Игорь Шувалов, Экономика
18:11 30.09.2022
 
Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова

Канада ввела санкции против членов семьи главы ВЭБ Шувалова

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПредседатель банка "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Председатель банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель банка "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции против членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.
Отмечается, что в санкционный список попали супруга главы ВЭБ Ольга Шувалова, его сын Евгений Шувалов и дочь Мария Шувалова.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:40
Канада расширила санкции против России
 
КанадаСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреВЭБ.РФ (ВЭБ)Игорь ШуваловЭкономика
 
 
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