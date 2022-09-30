https://ria.ru/20220930/shuvalov-1820697299.html

Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова

Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова - РИА Новости, 30.09.2022

Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова

Канада ввела санкции против членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, говорится в заявлении на сайте канадского правительства. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:11

2022-09-30T18:11

2022-09-30T18:11

канада

санкции

санкции в отношении россии

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вэб.рф (вэб)

игорь шувалов

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции против членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.Отмечается, что в санкционный список попали супруга главы ВЭБ Ольга Шувалова, его сын Евгений Шувалов и дочь Мария Шувалова.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820686363.html

канада

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

канада, санкции, санкции в отношении россии, в мире, вэб.рф (вэб), игорь шувалов, экономика