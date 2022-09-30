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Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС
Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС - РИА Новости, 30.09.2022
Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС в свете начатой процедуры получения Бахрейном... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:03
2022-09-30T22:05
владимир путин
бахрейн
шос
россия
ближний восток
хамад бен иса аль халифа
в мире
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС в свете начатой процедуры получения Бахрейном статуса партнера ШОС по диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер и король Бахрейна поговорили в пятницу по телефону.Кроме того, в разговоре Путина и короля Бахрейна подтверждено переданное ранее приглашение королю посетить с визитом Россию.
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владимир путин, бахрейн, шос, россия, ближний восток, хамад бен иса аль халифа, в мире, экономика
Владимир Путин, Бахрейн, ШОС, Россия, Ближний Восток, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире, Экономика
22:03 30.09.2022 (обновлено: 22:05 30.09.2022)
 
Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС

Путин и король Бахрейна бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС в свете начатой процедуры получения Бахрейном статуса партнера ШОС по диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер и король Бахрейна поговорили в пятницу по телефону.
"Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Будет налажено взаимодействие и по линии Шанхайской организации сотрудничества в свете начатой на недавнем саммите в Самарканде процедуры получения Бахрейном статуса партнера ШОС по диалогу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в разговоре Путина и короля Бахрейна подтверждено переданное ранее приглашение королю посетить с визитом Россию.
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