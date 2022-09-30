https://ria.ru/20220930/shos-1820771053.html

Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС

Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС - РИА Новости, 30.09.2022

Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС в свете начатой процедуры получения Бахрейном... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:03

2022-09-30T22:03

2022-09-30T22:05

владимир путин

бахрейн

шос

россия

ближний восток

хамад бен иса аль халифа

в мире

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС в свете начатой процедуры получения Бахрейном статуса партнера ШОС по диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер и король Бахрейна поговорили в пятницу по телефону.Кроме того, в разговоре Путина и короля Бахрейна подтверждено переданное ранее приглашение королю посетить с визитом Россию.

https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html

бахрейн

россия

ближний восток

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владимир путин, бахрейн, шос, россия, ближний восток, хамад бен иса аль халифа, в мире, экономика