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Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС
Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС - РИА Новости, 30.09.2022
Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС в свете начатой процедуры получения Бахрейном... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:03
2022-09-30T22:03
2022-09-30T22:05
владимир путин
бахрейн
шос
россия
ближний восток
хамад бен иса аль халифа
в мире
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС в свете начатой процедуры получения Бахрейном статуса партнера ШОС по диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер и король Бахрейна поговорили в пятницу по телефону.Кроме того, в разговоре Путина и короля Бахрейна подтверждено переданное ранее приглашение королю посетить с визитом Россию.
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владимир путин, бахрейн, шос, россия, ближний восток, хамад бен иса аль халифа, в мире, экономика
Владимир Путин, Бахрейн, ШОС, Россия, Ближний Восток, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире, Экономика
22:03 30.09.2022 (обновлено: 22:05 30.09.2022)
Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС
Путин и король Бахрейна бен Иса Аль Халифа обсудили взаимодействие по линии ШОС