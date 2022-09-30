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Из школ Новосибирска уберут охранников без специальной подготовки - РИА Новости, 30.09.2022
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Из школ Новосибирска уберут охранников без специальной подготовки
Из школ Новосибирска уберут охранников без специальной подготовки - РИА Новости, 30.09.2022
Из школ Новосибирска уберут охранников без специальной подготовки
Власти Новосибирска после ЧП с нападением на школу в Ижевске усилили меры безопасности в школах, директорам, в частности, предписано отстранять от охраны школ... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:55
2022-09-30T08:55
новосибирск
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
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НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Власти Новосибирска после ЧП с нападением на школу в Ижевске усилили меры безопасности в школах, директорам, в частности, предписано отстранять от охраны школ неподготовленных сотрудников без документов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре мэрии.Власти направили во все образовательные организации Новосибирска телефонограмму об усилении мер по антитеррористической защищенности. Директорам школ предписано провести дополнительные инструктажи, проверить технические средства охраны, усилить пропускной режим."Руководителям предписано: отстранять от несения охраны учреждений не подготовленных сотрудников без наличия документов, подтверждающих обучение на соответствующих курсах охранников", - в частности, сообщили в горадминистрации.Также в мэрии сообщили, что еще до трагических событий в Ижевске, 5 и 9 сентября 2022 года, на базе двух школ были проведены практические семинары с "антикризисными командами" образовательных учреждений о действии персонала и учащихся при схожих ЧП. Кроме того, на базе одной из школ проверены алгоритмы действий при появлении вооруженного человека на территории школы. Следующая такая тренировка запланирована на вторую половину октября.По данным мэрии, охрана городских школ осуществляется 38 лицензированными частными охранными организациями на основании договоров. Все организации имеют лицензию, прошли сертификацию и проверку в полиции.Во всех школах и в детских садах города установлена система видеонаблюдения. Все образовательные организации Новосибирска оснащены кнопкой тревожной сигнализации. В 218 организациях есть арочные рамки металлодетекторов и ручные металлоискатели.В понедельник, 26 сентября, в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии был объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20220929/khabarovsk-1820223173.html
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новосибирск, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Новосибирск, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
08:55 30.09.2022
 
Из школ Новосибирска уберут охранников без специальной подготовки

Из школ Новосибирска уберут охранников без специальной подготовки после ЧП в Ижевске

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник службы безопасности в средней общеобразовательной школе в Новосибирске
Сотрудник службы безопасности в средней общеобразовательной школе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник службы безопасности в средней общеобразовательной школе в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Власти Новосибирска после ЧП с нападением на школу в Ижевске усилили меры безопасности в школах, директорам, в частности, предписано отстранять от охраны школ неподготовленных сотрудников без документов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре мэрии.
Власти направили во все образовательные организации Новосибирска телефонограмму об усилении мер по антитеррористической защищенности. Директорам школ предписано провести дополнительные инструктажи, проверить технические средства охраны, усилить пропускной режим.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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В школах Хабаровска пройдут внеплановые учения после стрельбы в Ижевске
"Руководителям предписано: отстранять от несения охраны учреждений не подготовленных сотрудников без наличия документов, подтверждающих обучение на соответствующих курсах охранников", - в частности, сообщили в горадминистрации.
Также в мэрии сообщили, что еще до трагических событий в Ижевске, 5 и 9 сентября 2022 года, на базе двух школ были проведены практические семинары с "антикризисными командами" образовательных учреждений о действии персонала и учащихся при схожих ЧП. Кроме того, на базе одной из школ проверены алгоритмы действий при появлении вооруженного человека на территории школы. Следующая такая тренировка запланирована на вторую половину октября.
По данным мэрии, охрана городских школ осуществляется 38 лицензированными частными охранными организациями на основании договоров. Все организации имеют лицензию, прошли сертификацию и проверку в полиции.
Во всех школах и в детских садах города установлена система видеонаблюдения. Все образовательные организации Новосибирска оснащены кнопкой тревожной сигнализации. В 218 организациях есть арочные рамки металлодетекторов и ручные металлоискатели.
В понедельник, 26 сентября, в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии был объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Изображение с камер видеонаблюдения на мониторе в лицее - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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НовосибирскИжевскСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в школе в Ижевске
 
 
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