Рейтинг@Mail.ru
"Дочка" "Аэрофлота" расширила сертификат разработчика авиакомпонентов - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/sertifikat-1820545707.html
"Дочка" "Аэрофлота" расширила сертификат разработчика авиакомпонентов
"Дочка" "Аэрофлота" расширила сертификат разработчика авиакомпонентов - РИА Новости, 30.09.2022
"Дочка" "Аэрофлота" расширила сертификат разработчика авиакомпонентов
Компания "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") расширила сертификат разработчика авиационных компонентов и получила разрешение на разработку и утверждение... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:57
2022-09-30T11:57
россия
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820531196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_627277d35c6a752d230f90d92829f3cb.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Компания "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") расширила сертификат разработчика авиационных компонентов и получила разрешение на разработку и утверждение документации для выполнения нетиповых ремонтов конструкции любых воздушных судов отечественного и зарубежного производства, говорится в релизе материнской компании."Провайдер технического обслуживания и ремонта "А-Техникс" успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата разработчика авиационных компонентов (ФАП-21 раздел J), который был получен в июне этого года. Теперь "А-Техникс" получил разрешение на разработку и утверждение документации для выполнения нетиповых ремонтов конструкции любых воздушных судов отечественного и зарубежного производства", - говорится в релизе.Кроме того, существенно расширен список систем самолета, на которых провайдер может осуществлять разработку и сертификацию второстепенных изменений (модификаций) типовой конструкции для компонентов II и III класса, разработку ремонтной документации. К ним относятся компоненты системы кондиционирования воздуха, светотехническое оборудование, окна, двери, люки, тормозные устройства, реверс тяги, обшивка фюзеляжа, аэродинамические поверхности воздушного судна и прочее.Ранее "А-Техникс" имел право выполнять разработку документации для производства и модификации компонентов III уровня (элементы буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, аварийно-спасательного оборудования и так далее). Таким образом, на сегодняшний день компания имеет возможность самостоятельно выполнять полный цикл работ: от разработки до завершения ремонта или модификации воздушного судна.В условиях санкционных ограничений, как отмечает "Аэрофлот", обновленный сертификат позволит провайдеру оказывать комплексную техническую поддержку авиакомпаниям-партнерам в случаях необходимости разработки, утверждения и выполнения ремонтов, не описанных действующей эксплуатационной документацией производителя воздушного судна."А-Техникс" продолжит работу над последовательным расширением своих компетенций для оказания качественного технического обслуживания и поддержания летной годности воздушного парка группы "Аэрофлот" и других российских авиаперевозчиков", - сообщает компания.
https://ria.ru/20220929/aeroflot-1820306625.html
https://ria.ru/20220923/reysy-1818957207.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820531196_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca4c16bc7341f56df9ea17f4621b279e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
11:57 30.09.2022
 

"Дочка" "Аэрофлота" расширила сертификат разработчика авиакомпонентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСпециалист компании "А-Техникс" осуществляет техническое обслуживание самолёта Boeing 777-3M0/ER M.Kutuzov во время презентации новейшего ангарного комплекса
Специалист компании А-Техникс осуществляет техническое обслуживание самолёта Boeing 777-3M0/ER M.Kutuzov во время презентации новейшего ангарного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Компания "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") расширила сертификат разработчика авиационных компонентов и получила разрешение на разработку и утверждение документации для выполнения нетиповых ремонтов конструкции любых воздушных судов отечественного и зарубежного производства, говорится в релизе материнской компании.
"Провайдер технического обслуживания и ремонта "А-Техникс" успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата разработчика авиационных компонентов (ФАП-21 раздел J), который был получен в июне этого года. Теперь "А-Техникс" получил разрешение на разработку и утверждение документации для выполнения нетиповых ремонтов конструкции любых воздушных судов отечественного и зарубежного производства", - говорится в релизе.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 13:34
Аэрофлот отмечает 25 лет со дня начала торгов акциями на бирже
Кроме того, существенно расширен список систем самолета, на которых провайдер может осуществлять разработку и сертификацию второстепенных изменений (модификаций) типовой конструкции для компонентов II и III класса, разработку ремонтной документации. К ним относятся компоненты системы кондиционирования воздуха, светотехническое оборудование, окна, двери, люки, тормозные устройства, реверс тяги, обшивка фюзеляжа, аэродинамические поверхности воздушного судна и прочее.
Ранее "А-Техникс" имел право выполнять разработку документации для производства и модификации компонентов III уровня (элементы буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, аварийно-спасательного оборудования и так далее). Таким образом, на сегодняшний день компания имеет возможность самостоятельно выполнять полный цикл работ: от разработки до завершения ремонта или модификации воздушного судна.
Самолеты авиакомпании Аэрофолот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 15:20
"Аэрофлот" в октябре возобновляет рейсы в Коломбо и Бангкок, в ноябре в Гоа
В условиях санкционных ограничений, как отмечает "Аэрофлот", обновленный сертификат позволит провайдеру оказывать комплексную техническую поддержку авиакомпаниям-партнерам в случаях необходимости разработки, утверждения и выполнения ремонтов, не описанных действующей эксплуатационной документацией производителя воздушного судна.
"А-Техникс" продолжит работу над последовательным расширением своих компетенций для оказания качественного технического обслуживания и поддержания летной годности воздушного парка группы "Аэрофлот" и других российских авиаперевозчиков", - сообщает компания.
 
РоссияАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала