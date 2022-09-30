https://ria.ru/20220930/sertifikat-1820545707.html

"Дочка" "Аэрофлота" расширила сертификат разработчика авиакомпонентов

"Дочка" "Аэрофлота" расширила сертификат разработчика авиакомпонентов - РИА Новости, 30.09.2022

"Дочка" "Аэрофлота" расширила сертификат разработчика авиакомпонентов

Компания "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") расширила сертификат разработчика авиационных компонентов и получила разрешение на разработку и утверждение... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:57

2022-09-30T11:57

2022-09-30T11:57

россия

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Компания "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") расширила сертификат разработчика авиационных компонентов и получила разрешение на разработку и утверждение документации для выполнения нетиповых ремонтов конструкции любых воздушных судов отечественного и зарубежного производства, говорится в релизе материнской компании."Провайдер технического обслуживания и ремонта "А-Техникс" успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата разработчика авиационных компонентов (ФАП-21 раздел J), который был получен в июне этого года. Теперь "А-Техникс" получил разрешение на разработку и утверждение документации для выполнения нетиповых ремонтов конструкции любых воздушных судов отечественного и зарубежного производства", - говорится в релизе.Кроме того, существенно расширен список систем самолета, на которых провайдер может осуществлять разработку и сертификацию второстепенных изменений (модификаций) типовой конструкции для компонентов II и III класса, разработку ремонтной документации. К ним относятся компоненты системы кондиционирования воздуха, светотехническое оборудование, окна, двери, люки, тормозные устройства, реверс тяги, обшивка фюзеляжа, аэродинамические поверхности воздушного судна и прочее.Ранее "А-Техникс" имел право выполнять разработку документации для производства и модификации компонентов III уровня (элементы буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, аварийно-спасательного оборудования и так далее). Таким образом, на сегодняшний день компания имеет возможность самостоятельно выполнять полный цикл работ: от разработки до завершения ремонта или модификации воздушного судна.В условиях санкционных ограничений, как отмечает "Аэрофлот", обновленный сертификат позволит провайдеру оказывать комплексную техническую поддержку авиакомпаниям-партнерам в случаях необходимости разработки, утверждения и выполнения ремонтов, не описанных действующей эксплуатационной документацией производителя воздушного судна."А-Техникс" продолжит работу над последовательным расширением своих компетенций для оказания качественного технического обслуживания и поддержания летной годности воздушного парка группы "Аэрофлот" и других российских авиаперевозчиков", - сообщает компания.

https://ria.ru/20220929/aeroflot-1820306625.html

https://ria.ru/20220923/reysy-1818957207.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)