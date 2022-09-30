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В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 30.09.2022
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В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки
В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 30.09.2022
В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки
Позиция России по "зерновой сделке" с Украиной заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:12
2022-09-30T12:26
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Позиция России по "зерновой сделке" с Украиной заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе реализации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."По зерновой сделке тоже неоднократно мы говорили о нашей позиции. Важно, чтобы она продолжалась таким образом, чтобы, главное, нуждающиеся в этом зерне беднейшие страны имели возможность его получать в ходе реализации этого процесса", - сказал Песков.Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора по телефону обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, турция
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Украина, Турция
12:12 30.09.2022 (обновлено: 12:26 30.09.2022)
 
В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки

Песков: необходимо, чтобы нуждающиеся страны получали продовольствие по зерновой сделке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Позиция России по "зерновой сделке" с Украиной заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе реализации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу.
"По зерновой сделке тоже неоднократно мы говорили о нашей позиции. Важно, чтобы она продолжалась таким образом, чтобы, главное, нуждающиеся в этом зерне беднейшие страны имели возможность его получать в ходе реализации этого процесса", - сказал Песков.
Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора по телефону обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 00:23
Вершинин обсудил с замгенсека ООН по гумвопросам реализацию зерновой сделки
 
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