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В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки
В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 30.09.2022
В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки
Позиция России по "зерновой сделке" с Украиной заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:12
2022-09-30T12:12
2022-09-30T12:26
экономика
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владимир путин
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украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Позиция России по "зерновой сделке" с Украиной заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе реализации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."По зерновой сделке тоже неоднократно мы говорили о нашей позиции. Важно, чтобы она продолжалась таким образом, чтобы, главное, нуждающиеся в этом зерне беднейшие страны имели возможность его получать в ходе реализации этого процесса", - сказал Песков.Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора по телефону обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки.
https://ria.ru/20220924/oon-1819095299.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, турция
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Украина, Турция
12:12 30.09.2022 (обновлено: 12:26 30.09.2022)
В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки
Песков: необходимо, чтобы нуждающиеся страны получали продовольствие по зерновой сделке