https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820778123.html
США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России
США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России - РИА Новости, 30.09.2022
США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России
Санкции США против ключевых секторов российской экономики являются "критическим элементом" стратегии в отношении РФ, сообщил в пятницу помощник американского... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:39
2022-09-30T23:39
2022-09-30T23:40
джейк салливан
владимир путин
россия
сша
украина
администрация президента сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Санкции США против ключевых секторов российской экономики являются "критическим элементом" стратегии в отношении РФ, сообщил в пятницу помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан."Одним из ключевых элементов наших санкций является снижение российской военной мощности и возможности нести угрозу Украине. Во-вторых, мы хотели подорвать ключевые российские сектора - технологический, промышленный и, конечно, оборонный", - заявил Салливан."В-третьих, мы хотели послать четкий сигнал остальному миру - те компании, лица и страны, которые останутся с Россией по этому вопросу, станут субъектами санкций. В связи со всем этим, мы считаем, что элемент санкций и экономического давления… стал критическим элементом реализации нашей стратегии", - добавил он.Представитель Белого дома также отметил, что США рассчитывают на постепенное усиление влияния санкций на Россию "от месяца к месяцу".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820629256.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Джейк Салливан, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Администрация президента США, Санкции, Санкции в отношении России
23:39 30.09.2022 (обновлено: 23:40 30.09.2022)
США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России
Белый дом: санкции США являются "критическим элементом" стратегии в отношении России