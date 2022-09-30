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США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России - РИА Новости, 30.09.2022
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США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России
США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России - РИА Новости, 30.09.2022
США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России
Санкции США против ключевых секторов российской экономики являются "критическим элементом" стратегии в отношении РФ, сообщил в пятницу помощник американского... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:39
2022-09-30T23:40
джейк салливан
владимир путин
россия
сша
украина
администрация президента сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Санкции США против ключевых секторов российской экономики являются "критическим элементом" стратегии в отношении РФ, сообщил в пятницу помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан."Одним из ключевых элементов наших санкций является снижение российской военной мощности и возможности нести угрозу Украине. Во-вторых, мы хотели подорвать ключевые российские сектора - технологический, промышленный и, конечно, оборонный", - заявил Салливан."В-третьих, мы хотели послать четкий сигнал остальному миру - те компании, лица и страны, которые останутся с Россией по этому вопросу, станут субъектами санкций. В связи со всем этим, мы считаем, что элемент санкций и экономического давления… стал критическим элементом реализации нашей стратегии", - добавил он.Представитель Белого дома также отметил, что США рассчитывают на постепенное усиление влияния санкций на Россию "от месяца к месяцу".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820629256.html
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джейк салливан, владимир путин, россия, сша, украина, администрация президента сша, санкции, санкции в отношении россии
Джейк Салливан, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Администрация президента США, Санкции, Санкции в отношении России
23:39 30.09.2022 (обновлено: 23:40 30.09.2022)
 
США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России

Белый дом: санкции США являются "критическим элементом" стратегии в отношении России

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Санкции США против ключевых секторов российской экономики являются "критическим элементом" стратегии в отношении РФ, сообщил в пятницу помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
"Одним из ключевых элементов наших санкций является снижение российской военной мощности и возможности нести угрозу Украине. Во-вторых, мы хотели подорвать ключевые российские сектора - технологический, промышленный и, конечно, оборонный", - заявил Салливан.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:49
США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин
"В-третьих, мы хотели послать четкий сигнал остальному миру - те компании, лица и страны, которые останутся с Россией по этому вопросу, станут субъектами санкций. В связи со всем этим, мы считаем, что элемент санкций и экономического давления… стал критическим элементом реализации нашей стратегии", - добавил он.
Представитель Белого дома также отметил, что США рассчитывают на постепенное усиление влияния санкций на Россию "от месяца к месяцу".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций
 
Джейк СалливанВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаАдминистрация президента СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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