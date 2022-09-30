https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820778123.html

США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России

США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России - РИА Новости, 30.09.2022

США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России

Санкции США против ключевых секторов российской экономики являются "критическим элементом" стратегии в отношении РФ, сообщил в пятницу помощник американского... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T23:39

2022-09-30T23:39

2022-09-30T23:40

джейк салливан

владимир путин

россия

сша

украина

администрация президента сша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Санкции США против ключевых секторов российской экономики являются "критическим элементом" стратегии в отношении РФ, сообщил в пятницу помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан."Одним из ключевых элементов наших санкций является снижение российской военной мощности и возможности нести угрозу Украине. Во-вторых, мы хотели подорвать ключевые российские сектора - технологический, промышленный и, конечно, оборонный", - заявил Салливан."В-третьих, мы хотели послать четкий сигнал остальному миру - те компании, лица и страны, которые останутся с Россией по этому вопросу, станут субъектами санкций. В связи со всем этим, мы считаем, что элемент санкций и экономического давления… стал критическим элементом реализации нашей стратегии", - добавил он.Представитель Белого дома также отметил, что США рассчитывают на постепенное усиление влияния санкций на Россию "от месяца к месяцу".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820629256.html

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html

россия

сша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джейк салливан, владимир путин, россия, сша, украина, администрация президента сша, санкции, санкции в отношении россии