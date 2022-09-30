https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820723094.html
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона - РИА Новости, 30.09.2022
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении на сайте канадского правительства. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:02
2022-09-30T19:02
2022-09-30T19:02
сергей елисеев
канада
херсонская область
запорожье
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.Отмечается, что в санкционный список были включены председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, его заместитель Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов и ряд других официальных лиц.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820708309.html
канада
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей елисеев, канада, херсонская область , запорожье
Сергей Елисеев, Канада, Херсонская область , Запорожье
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей