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Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона - РИА Новости, 30.09.2022
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Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона - РИА Новости, 30.09.2022
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении на сайте канадского правительства. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:02
2022-09-30T19:02
сергей елисеев
канада
херсонская область
запорожье
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.Отмечается, что в санкционный список были включены председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, его заместитель Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов и ряд других официальных лиц.
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канада
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сергей елисеев, канада, херсонская область , запорожье
Сергей Елисеев, Канада, Херсонская область , Запорожье
19:02 30.09.2022
 
Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона

Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.
Отмечается, что в санкционный список были включены председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, его заместитель Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов и ряд других официальных лиц.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Сергей ЕлисеевКанадаХерсонская областьЗапорожье
 
 
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