https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820723094.html

Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона

Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона - РИА Новости, 30.09.2022

Канада ввела санкции против глав правительств Запорожья и Херсона

Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении на сайте канадского правительства. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:02

2022-09-30T19:02

2022-09-30T19:02

сергей елисеев

канада

херсонская область

запорожье

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции против глав правительств Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.Отмечается, что в санкционный список были включены председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, его заместитель Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов и ряд других официальных лиц.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820708309.html

канада

херсонская область

запорожье

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей елисеев, канада, херсонская область , запорожье