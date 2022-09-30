https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820708309.html

Канада ввела санкции против 35 представителей Донбасса, Херсона и Запорожья

Канада ввела санкции против 35 представителей Донбасса, Херсона и Запорожья - РИА Новости, 30.09.2022

Канада ввела санкции против 35 представителей Донбасса, Херсона и Запорожья

Канада после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводит санкции против 35 представителей этих регионов, сообщил в пятницу... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:36

2022-09-30T18:36

2022-09-30T18:54

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводит санкции против 35 представителей этих регионов, сообщил в пятницу канадский МИД.Отмечается, что в подконтрольных РФ районах Херсонской и Запорожской областей отныне запрещены "определенные деловые операции", такие как инвестиции и экспорт. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении Донбасса, добавили в министерстве.Согласно обнародованному списку санкций, ограничительные меры вводятся в том числе против херсонского комитета спасения "За мир и порядок", который сотрудничает с РФ.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820676023.html

канада

запорожская область

донбасс

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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в мире, канада, запорожская область, донбасс, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область