https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820708309.html
Канада ввела санкции против 35 представителей Донбасса, Херсона и Запорожья
Канада ввела санкции против 35 представителей Донбасса, Херсона и Запорожья - РИА Новости, 30.09.2022
Канада ввела санкции против 35 представителей Донбасса, Херсона и Запорожья
Канада после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводит санкции против 35 представителей этих регионов, сообщил в пятницу... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:36
2022-09-30T18:36
2022-09-30T18:54
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канада после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводит санкции против 35 представителей этих регионов, сообщил в пятницу канадский МИД.Отмечается, что в подконтрольных РФ районах Херсонской и Запорожской областей отныне запрещены "определенные деловые операции", такие как инвестиции и экспорт. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении Донбасса, добавили в министерстве.Согласно обнародованному списку санкций, ограничительные меры вводятся в том числе против херсонского комитета спасения "За мир и порядок", который сотрудничает с РФ.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820676023.html
канада
запорожская область
донбасс
россия
луганская народная республика
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в мире, канада, запорожская область, донбасс, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область
В мире, Канада, Запорожская область, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
18:36 30.09.2022 (обновлено: 18:54 30.09.2022)
Канада ввела санкции против 35 представителей Донбасса, Херсона и Запорожья
Канада ввела санкции против 35 представителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей