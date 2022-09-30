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США ввели санкции против Новака и Скоробогатовой - РИА Новости, 30.09.2022
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США ввели санкции против Новака и Скоробогатовой
США ввели санкции против Новака и Скоробогатовой - РИА Новости, 30.09.2022
США ввели санкции против Новака и Скоробогатовой
США ввели санкции против вице-премьера Александра Новака, главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Ольги Скоробогатовой, сообщило... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:27
2022-09-30T18:27
экономика
александр новак
эльвира набиуллина
ольга скоробогатова
сша
россия
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера Александра Новака, главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Ольги Скоробогатовой, сообщило американское министерство финансов."Напрямую и опосредованно российские финансовые технократы поддерживают неспровоцированную войну Кремля. Сегодняшние санкции направлены против ключевых фигур, которые, занимая высшие руководящие должности, лично обогащались, оказывая содействие войне Путина на Украине", - говорится в пресс-релизе.По поводу Скоробогатовой подчеркивается ее роль как куратора российской платежной системы "Мир" и "операций Центробанка на российском и зарубежных финансовых рынках". О Новаке сказано, что на протяжении своей карьеры он был активно вовлечен в расширение российского экспорта.
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экономика, александр новак, эльвира набиуллина, ольга скоробогатова, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Александр Новак, Эльвира Набиуллина, Ольга Скоробогатова, США, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
18:27 30.09.2022
 
США ввели санкции против Новака и Скоробогатовой

Минфин США объявил о введении санкций против Новака и замглавы ЦБ Скоробогатовой

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера Александра Новака, главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Ольги Скоробогатовой, сообщило американское министерство финансов.
"Напрямую и опосредованно российские финансовые технократы поддерживают неспровоцированную войну Кремля. Сегодняшние санкции направлены против ключевых фигур, которые, занимая высшие руководящие должности, лично обогащались, оказывая содействие войне Путина на Украине", - говорится в пресс-релизе.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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По поводу Скоробогатовой подчеркивается ее роль как куратора российской платежной системы "Мир" и "операций Центробанка на российском и зарубежных финансовых рынках". О Новаке сказано, что на протяжении своей карьеры он был активно вовлечен в расширение российского экспорта.
 
ЭкономикаАлександр НовакЭльвира НабиуллинаОльга СкоробогатоваСШАРоссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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