https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820704381.html

США ввели санкции против Новака и Скоробогатовой

США ввели санкции против Новака и Скоробогатовой - РИА Новости, 30.09.2022

США ввели санкции против Новака и Скоробогатовой

США ввели санкции против вице-премьера Александра Новака, главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Ольги Скоробогатовой, сообщило... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:27

2022-09-30T18:27

2022-09-30T18:27

экономика

александр новак

эльвира набиуллина

ольга скоробогатова

сша

россия

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера Александра Новака, главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Ольги Скоробогатовой, сообщило американское министерство финансов."Напрямую и опосредованно российские финансовые технократы поддерживают неспровоцированную войну Кремля. Сегодняшние санкции направлены против ключевых фигур, которые, занимая высшие руководящие должности, лично обогащались, оказывая содействие войне Путина на Украине", - говорится в пресс-релизе.По поводу Скоробогатовой подчеркивается ее роль как куратора российской платежной системы "Мир" и "операций Центробанка на российском и зарубежных финансовых рынках". О Новаке сказано, что на протяжении своей карьеры он был активно вовлечен в расширение российского экспорта.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820701363.html

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр новак, эльвира набиуллина, ольга скоробогатова, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии