https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820701363.html

США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии

США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2022

США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии

Госдепартамент США в рамках новых антироссийских мер вводит визовые ограничения в отношении 910 лиц, в том числе представителей военных кругов РФ и Белоруссии,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:18

2022-09-30T18:18

2022-09-30T18:18

россия

белоруссия

сша

государственный департамент сша

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госдепартамент США в рамках новых антироссийских мер вводит визовые ограничения в отношении 910 лиц, в том числе представителей военных кругов РФ и Белоруссии, заявил в пятницу американский минфин."Госдепартамент также принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов России и Белоруссии, а также российских "прокси", действующих в удерживаемых РФ районах Украины", - говорится в распространенном документе американского ведомства.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820697887.html

россия

белоруссия

сша

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россия, белоруссия, сша, государственный департамент сша, в мире, санкции в отношении россии