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США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2022
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США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии
США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2022
США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии
Госдепартамент США в рамках новых антироссийских мер вводит визовые ограничения в отношении 910 лиц, в том числе представителей военных кругов РФ и Белоруссии,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:18
2022-09-30T18:18
россия
белоруссия
сша
государственный департамент сша
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госдепартамент США в рамках новых антироссийских мер вводит визовые ограничения в отношении 910 лиц, в том числе представителей военных кругов РФ и Белоруссии, заявил в пятницу американский минфин."Госдепартамент также принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов России и Белоруссии, а также российских "прокси", действующих в удерживаемых РФ районах Украины", - говорится в распространенном документе американского ведомства.
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россия, белоруссия, сша, государственный департамент сша, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Белоруссия, США, Государственный департамент США, В мире, Санкции в отношении России
18:18 30.09.2022
 
США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии

Минфин США объявил о введении визовых санкций против 910 граждан России и Белоруссии

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госдепартамент США в рамках новых антироссийских мер вводит визовые ограничения в отношении 910 лиц, в том числе представителей военных кругов РФ и Белоруссии, заявил в пятницу американский минфин.
"Госдепартамент также принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов России и Белоруссии, а также российских "прокси", действующих в удерживаемых РФ районах Украины", - говорится в распространенном документе американского ведомства.
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 18:13
США ввели санкции против Совета Федерации
 
РоссияБелоруссияСШАГосударственный департамент СШАВ миреСанкции в отношении России
 
 
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