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США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии
США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2022
США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии
Госдепартамент США в рамках новых антироссийских мер вводит визовые ограничения в отношении 910 лиц, в том числе представителей военных кругов РФ и Белоруссии,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:18
2022-09-30T18:18
2022-09-30T18:18
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госдепартамент США в рамках новых антироссийских мер вводит визовые ограничения в отношении 910 лиц, в том числе представителей военных кругов РФ и Белоруссии, заявил в пятницу американский минфин."Госдепартамент также принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов России и Белоруссии, а также российских "прокси", действующих в удерживаемых РФ районах Украины", - говорится в распространенном документе американского ведомства.
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россия, белоруссия, сша, государственный департамент сша, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Белоруссия, США, Государственный департамент США, В мире, Санкции в отношении России
США ввели визовые санкции против 910 граждан России и Белоруссии
Минфин США объявил о введении визовых санкций против 910 граждан России и Белоруссии