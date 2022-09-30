https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820701104.html

Британия ввела запрет на экспорт в Россию около 700 товаров

Британия ввела запрет на экспорт в Россию около 700 товаров - РИА Новости, 30.09.2022

Британия ввела запрет на экспорт в Россию около 700 товаров

Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию около 700 товаров, важных для российской экономики, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на МИД... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:17

2022-09-30T18:17

2022-09-30T18:17

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию около 700 товаров, важных для российской экономики, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на МИД Британии.Санкции были введены, после того как в пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820697887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, россия, великобритания, в мире