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США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы - РИА Новости, 30.09.2022
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США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы
США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы - РИА Новости, 30.09.2022
США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы
Администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:55
2022-09-30T17:55
в мире
россия
сша
киев
g7
референдум в донбассе
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в пятницу американский минфин."Да. Двадцать третьего сентября лидеры G7 выступили с заявлением, в котором осудили фиктивные российские референдумы и отметили свою коллективную готовность ввести дополнительные экономические санкции против России, а также физических и юридических лиц как внутри РФ, так и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинских территорий", - следует из документа, опубликованного американским ведомством.Вместе с тем, в документе подчеркивается, что санкции США не будут вводиться "против Украины или украинского народа, в том числе проживающего на оккупированных или предположительно присоединенных Россией территориях".
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в мире, россия, сша, киев, g7, референдум в донбассе
В мире, Россия, США, Киев, G7, Референдум в Донбассе
17:55 30.09.2022
 
США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы

США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы на освобожденных территориях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов на референдуме
Бюллетени во время подсчета голосов на референдуме - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости
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Бюллетени во время подсчета голосов на референдуме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в пятницу американский минфин.
"Да. Двадцать третьего сентября лидеры G7 выступили с заявлением, в котором осудили фиктивные российские референдумы и отметили свою коллективную готовность ввести дополнительные экономические санкции против России, а также физических и юридических лиц как внутри РФ, так и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинских территорий", - следует из документа, опубликованного американским ведомством.
Вместе с тем, в документе подчеркивается, что санкции США не будут вводиться "против Украины или украинского народа, в том числе проживающего на оккупированных или предположительно присоединенных Россией территориях".
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:23
Британия расширила санкции против России
 
В миреРоссияСШАКиевG7Референдум в Донбассе
 
 
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