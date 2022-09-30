https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820690751.html

США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы

США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы - РИА Новости, 30.09.2022

США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы

Администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:55

2022-09-30T17:55

2022-09-30T17:55

в мире

россия

сша

киев

g7

референдум в донбассе

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в пятницу американский минфин."Да. Двадцать третьего сентября лидеры G7 выступили с заявлением, в котором осудили фиктивные российские референдумы и отметили свою коллективную готовность ввести дополнительные экономические санкции против России, а также физических и юридических лиц как внутри РФ, так и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинских территорий", - следует из документа, опубликованного американским ведомством.Вместе с тем, в документе подчеркивается, что санкции США не будут вводиться "против Украины или украинского народа, в том числе проживающего на оккупированных или предположительно присоединенных Россией территориях".

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820676023.html

россия

сша

киев

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в мире, россия, сша, киев, g7, референдум в донбассе