https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820690751.html
США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы
США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы - РИА Новости, 30.09.2022
США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы
Администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:55
2022-09-30T17:55
2022-09-30T17:55
в мире
россия
сша
киев
g7
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819886746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a598146a47097c037d36095a87a615b7.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в пятницу американский минфин."Да. Двадцать третьего сентября лидеры G7 выступили с заявлением, в котором осудили фиктивные российские референдумы и отметили свою коллективную готовность ввести дополнительные экономические санкции против России, а также физических и юридических лиц как внутри РФ, так и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинских территорий", - следует из документа, опубликованного американским ведомством.Вместе с тем, в документе подчеркивается, что санкции США не будут вводиться "против Украины или украинского народа, в том числе проживающего на оккупированных или предположительно присоединенных Россией территориях".
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820676023.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819886746_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aefa39487892406879c4f404a61cd02f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, киев, g7, референдум в донбассе
В мире, Россия, США, Киев, G7, Референдум в Донбассе
США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы
США могут ввести санкции против лиц, поддержавших референдумы на освобожденных территориях