17:33 30.09.2022 (обновлено: 17:47 30.09.2022)
Набиуллина попала под новые санкции США
Глава ЦБ Набиуллина попала под новые санкции США
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина попала в список санкций минфина США, об этом сообщается на сайте ведомства.
Власти США ввели санкции против ряда граждан России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
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