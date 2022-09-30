https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820681697.html

Набиуллина попала под новые санкции США

Набиуллина попала под новые санкции США - РИА Новости, 30.09.2022

Набиуллина попала под новые санкции США

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина попала в список санкций минфина США, об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:33

2022-09-30T17:33

2022-09-30T17:47

экономика

сша

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина попала в список санкций минфина США, об этом сообщается на сайте ведомства.Власти США ввели санкции против ряда граждан России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820686090.html

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Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции в отношении россии