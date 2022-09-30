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Набиуллина попала под новые санкции США - РИА Новости, 30.09.2022
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Набиуллина попала под новые санкции США
Набиуллина попала под новые санкции США - РИА Новости, 30.09.2022
Набиуллина попала под новые санкции США
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина попала в список санкций минфина США, об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:33
2022-09-30T17:47
экономика
сша
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина попала в список санкций минфина США, об этом сообщается на сайте ведомства.Власти США ввели санкции против ряда граждан России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
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экономика, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Санкции в отношении России
17:33 30.09.2022 (обновлено: 17:47 30.09.2022)
 
Набиуллина попала под новые санкции США

Глава ЦБ Набиуллина попала под новые санкции США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина попала в список санкций минфина США, об этом сообщается на сайте ведомства.
Власти США ввели санкции против ряда граждан России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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ЭкономикаСШАРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаСанкции в отношении России
 
 
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