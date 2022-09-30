https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820676023.html
Британия расширила санкции против России
Британия расширила санкции против России - РИА Новости, 30.09.2022
Британия расширила санкции против России
Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:23
2022-09-30T17:23
2022-09-30T17:39
россия
великобритания
экономика
эльвира набиуллина
санкции в отношении россии
в мире
санкции
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу."Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", - сказано там.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820669367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, экономика, эльвира набиуллина, санкции в отношении россии, в мире, санкции
Россия, Великобритания, Экономика, Эльвира Набиуллина, Санкции в отношении России, В мире, Санкции
17:23 30.09.2022 (обновлено: 17:39 30.09.2022)
Британия расширила санкции против России
Британия расширила список антироссийских санкций и включила в него главу ЦБ Набиуллину