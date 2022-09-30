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Британия расширила санкции против России - РИА Новости, 30.09.2022
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Британия расширила санкции против России
Британия расширила санкции против России - РИА Новости, 30.09.2022
Британия расширила санкции против России
Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:23
2022-09-30T17:39
россия
великобритания
экономика
эльвира набиуллина
санкции в отношении россии
в мире
санкции
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу."Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", - сказано там.
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россия, великобритания, экономика, эльвира набиуллина, санкции в отношении россии, в мире, санкции
Россия, Великобритания, Экономика, Эльвира Набиуллина, Санкции в отношении России, В мире, Санкции
17:23 30.09.2022 (обновлено: 17:39 30.09.2022)
 
Британия расширила санкции против России

Британия расширила список антироссийских санкций и включила в него главу ЦБ Набиуллину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу.
"Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", - сказано там.
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РоссияВеликобританияЭкономикаЭльвира НабиуллинаСанкции в отношении РоссииВ миреСанкции
 
 
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