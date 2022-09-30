https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820676023.html

Британия расширила санкции против России

Британия расширила санкции против России - РИА Новости, 30.09.2022

Британия расширила санкции против России

Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:23

2022-09-30T17:23

2022-09-30T17:39

россия

великобритания

экономика

эльвира набиуллина

санкции в отношении россии

в мире

санкции

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу."Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", - сказано там.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820669367.html

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Владимир Лаврентьев

россия, великобритания, экономика, эльвира набиуллина, санкции в отношении россии, в мире, санкции