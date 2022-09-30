https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820669367.html
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 30.09.2022
США ввели новые санкции против России
США ввели новый пакет санкций в отношении РФ, в него вошли десятки физических и юридических лиц, соответствующий документ в пятницу распространил Минфин США. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:08
2022-09-30T17:08
2022-09-30T17:46
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели новый пакет санкций в отношении РФ, в него вошли десятки физических и юридических лиц, соответствующий документ в пятницу распространил Минфин США.В общем санкционном списке от сегодняшнего числа добавлены АО “Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы”, ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО “Светлогорскхимволокно” и другие предприятия и связанные с ними лица.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820676023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
17:08 30.09.2022 (обновлено: 17:46 30.09.2022)
США ввели новые санкции против России
США ввели новый пакет санкций против России