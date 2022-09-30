https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820669367.html

США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 30.09.2022

США ввели новые санкции против России

США ввели новый пакет санкций в отношении РФ, в него вошли десятки физических и юридических лиц, соответствующий документ в пятницу распространил Минфин США. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:08

2022-09-30T17:08

2022-09-30T17:46

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели новый пакет санкций в отношении РФ, в него вошли десятки физических и юридических лиц, соответствующий документ в пятницу распространил Минфин США.В общем санкционном списке от сегодняшнего числа добавлены АО “Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы”, ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО “Светлогорскхимволокно” и другие предприятия и связанные с ними лица.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820676023.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире, санкции в отношении россии