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США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 30.09.2022
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США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 30.09.2022
США ввели новые санкции против России
США ввели новый пакет санкций в отношении РФ, в него вошли десятки физических и юридических лиц, соответствующий документ в пятницу распространил Минфин США. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:08
2022-09-30T17:46
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели новый пакет санкций в отношении РФ, в него вошли десятки физических и юридических лиц, соответствующий документ в пятницу распространил Минфин США.В общем санкционном списке от сегодняшнего числа добавлены АО “Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы”, ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО “Светлогорскхимволокно” и другие предприятия и связанные с ними лица.
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Варвара Скокшина
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
17:08 30.09.2022 (обновлено: 17:46 30.09.2022)
 
США ввели новые санкции против России

США ввели новый пакет санкций против России

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели новый пакет санкций в отношении РФ, в него вошли десятки физических и юридических лиц, соответствующий документ в пятницу распространил Минфин США.
В общем санкционном списке от сегодняшнего числа добавлены АО “Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы”, ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО “Светлогорскхимволокно” и другие предприятия и связанные с ними лица.
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:23
Британия расширила санкции против России
 
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