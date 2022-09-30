https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820646538.html

США введут санкции против России за присоединение новых регионов

США введут санкции против России за присоединение новых регионов - РИА Новости, 30.09.2022

США введут санкции против России за присоединение новых регионов

Администрация США в пятницу утром намерена ввести новый пакет санкций в отношении России в ответ на присоединение к ней четырех новых территорий, передает... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:24

2022-09-30T16:24

2022-09-30T16:49

сша

россия

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украина

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санкции

владимир путин

донецкая народная республика

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США в пятницу утром намерена ввести новый пакет санкций в отношении России в ответ на присоединение к ней четырех новых территорий, передает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом."Администрация (президента) Джо Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", что подразумевает санкции", - цитирует телеканал неназванного представителя американских властей.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал документы о вхождении в состав России данных территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820630906.html

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820629256.html

сша

россия

украина

донецкая народная республика

донецкая область

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Владимир Лаврентьев

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