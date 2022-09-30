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США введут санкции против России за присоединение новых регионов - РИА Новости, 30.09.2022
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США введут санкции против России за присоединение новых регионов
США введут санкции против России за присоединение новых регионов - РИА Новости, 30.09.2022
США введут санкции против России за присоединение новых регионов
Администрация США в пятницу утром намерена ввести новый пакет санкций в отношении России в ответ на присоединение к ней четырех новых территорий, передает... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:24
2022-09-30T16:49
сша
россия
в мире
украина
санкции в отношении россии
санкции
владимир путин
донецкая народная республика
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США в пятницу утром намерена ввести новый пакет санкций в отношении России в ответ на присоединение к ней четырех новых территорий, передает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом."Администрация (президента) Джо Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", что подразумевает санкции", - цитирует телеканал неназванного представителя американских властей.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал документы о вхождении в состав России данных территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820630906.html
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сша
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украина
донецкая народная республика
донецкая область
луганская народная республика
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сша, россия, в мире, украина, санкции в отношении россии, санкции, владимир путин, донецкая народная республика, джо байден, референдум, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, донецкая область, днр, луганская народная республика, луганская область, лнр, запорожская область, херсонская область
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16:24 30.09.2022 (обновлено: 16:49 30.09.2022)
 
США введут санкции против России за присоединение новых регионов

США планируют ввести новый пакет санкций против России за присоединение новых регионов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США в пятницу утром намерена ввести новый пакет санкций в отношении России в ответ на присоединение к ней четырех новых территорий, передает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.
"Администрация (президента) Джо Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", что подразумевает санкции", - цитирует телеканал неназванного представителя американских властей.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:52
В Канаде раскрыли, как США крушат Европу
Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал документы о вхождении в состав России данных территорий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:49
США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин
 
СШАРоссияВ миреУкраинаСанкции в отношении РоссииСанкцииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДжо БайденРеферендумРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеДонецкая областьДНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьЛНРЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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