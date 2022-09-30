https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820630906.html

В Канаде раскрыли, как США крушат Европу

В Канаде раскрыли, как США крушат Европу - РИА Новости, 30.09.2022

В Канаде раскрыли, как США крушат Европу

Навязанные США антироссийские санкции способствуют росту цен на энергоносители в Европе, из-за чего европейские компании вынуждены инвестировать больше в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:52

2022-09-30T15:52

2022-09-30T16:26

европа

америка

сша

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Навязанные США антироссийские санкции способствуют росту цен на энергоносители в Европе, из-за чего европейские компании вынуждены инвестировать больше в Америку, оставляя свои страны без денег. Об этом пишет канадский исследовательский центр Global Research.Как полагает автор статьи Эрик Зуэссе, теперь европейские компании, имеющие меньше возможностей в Европе из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей и сокращения покупательской способности европейцев, вынуждены переехать в Америку, где налоги ниже, правила безопасности и охраны окружающей среды менее строгие, а также меньше прав трудящихся, и поэтому прибыль будет намного выше.Вместо того чтобы отвергнуть санкции Америки против России, главы государств Европы сотрудничали с США, чтобы вызвать этот экономический кризис, отмечают в статье.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html

европа

америка

сша

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европа, америка, сша, санкции в отношении россии, в мире