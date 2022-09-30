https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820590840.html

Трасс пригрозила России новыми санкциями

Трасс пригрозила России новыми санкциями - РИА Новости, 30.09.2022

Трасс пригрозила России новыми санкциями

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:16

2022-09-30T14:16

2022-09-30T14:16

в мире

владимир путин

лиз трасс

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ."Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину (президента России) Владимира Путина", - говорится на странице Трасс в Twitter.Кроме того, на прикрепленной фотографии Трасс отмечает, что Великобритания "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820576257.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, лиз трасс, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика