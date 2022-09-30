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Трасс пригрозила России новыми санкциями - РИА Новости, 30.09.2022
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Трасс пригрозила России новыми санкциями
Трасс пригрозила России новыми санкциями - РИА Новости, 30.09.2022
Трасс пригрозила России новыми санкциями
Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:16
2022-09-30T14:16
в мире
владимир путин
лиз трасс
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ."Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину (президента России) Владимира Путина", - говорится на странице Трасс в Twitter.Кроме того, на прикрепленной фотографии Трасс отмечает, что Великобритания "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, лиз трасс, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
В мире, Владимир Путин, Лиз Трасс, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
14:16 30.09.2022
 
Трасс пригрозила России новыми санкциями

Трасс пригрозила России новыми санкциями после проведения референдумов

© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.
"Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину (президента России) Владимира Путина", - говорится на странице Трасс в Twitter.
Кроме того, на прикрепленной фотографии Трасс отмечает, что Великобритания "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:32
Страны ЕС договорились по новым санкциям против России, пишут СМИ
 
В миреВладимир ПутинЛиз ТрассЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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