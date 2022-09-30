https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820576257.html
Страны ЕС договорились по новым санкциям против России, пишут СМИ
Страны ЕС договорились по новым санкциям против России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2022
Страны ЕС договорились по новым санкциям против России, пишут СМИ
Страны ЕС достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против против России, окончательное решение ожидается на следующей неделе, передает... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:32
2022-09-30T13:32
2022-09-30T16:36
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страны ЕС достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против против России, окончательное решение ожидается на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.По данным источников, в пятницу послы 27 европейских стран обсудили предложения и дали "предварительный зеленый свет"."Окончательное решение ожидается на следующей неделе", — приводит агентство данные источников.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Российской Федерации не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад.Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
13:32 30.09.2022 (обновлено: 16:36 30.09.2022)
Страны ЕС договорились по новым санкциям против России, пишут СМИ
Рейтер: страны ЕС предварительно договорились о новом пакете мер против России