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"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций - РИА Новости, 30.09.2022
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"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций
"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций - РИА Новости, 30.09.2022
"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций
Конгресс США признал провал политики антироссийских санкций, которые не только не изменили политику Москвы, но и навредили собственной экономике, пишет The... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:24
2022-09-30T15:46
в мире
цены на нефть
митт ромни
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конгресс сша
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Конгресс США признал провал политики антироссийских санкций, которые не только не изменили политику Москвы, но и навредили собственной экономике, пишет The National Interest.По информации журнала, в законодательном органе провели слушания под названием "Сохранение давления на Россию и ее сторонников: изучение масштабов санкций США и следующих шагов", где планировалось обсуждать развитие санкционной программы. Тем не менее конгрессмены, а также представители Минфина и Госдепартамента США вынуждены были заявить, что "Путин выглядит непоколебимым"."Проблема с санкциями заключается в том, что они не применялись либо применялись недостаточно тщательно, слишком много стран за пределами США и Европы избегали введения санкций против Москвы, тем самым позволяя российской экономике, по сути, остаться на плаву. &lt;...&gt; Другая проблема заключается в том, что до сих пор, похоже, нет согласия относительно того, какими именно должны быть цели санкций", — рассказывает издание.Отмечается также, что на слушаниях не обсуждался главный вопрос о причинах провала санкционной антироссийской политики. Сенатор-республиканец Митт Ромни заметил, что ни этот аспект, ни возможные последствия ограничительных мер против Москвы для мирового рынка не рассматривались должным образом.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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в мире, цены на нефть, митт ромни, сша, европа, россия, конгресс сша, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Митт Ромни, США, Европа, Россия, Конгресс США, Санкции в отношении России
12:24 30.09.2022 (обновлено: 15:46 30.09.2022)
 
"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций

The National Interest: несмотря на санкции Запада, Путин "выглядит непоколебимым"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Конгресс США признал провал политики антироссийских санкций, которые не только не изменили политику Москвы, но и навредили собственной экономике, пишет The National Interest.
По информации журнала, в законодательном органе провели слушания под названием "Сохранение давления на Россию и ее сторонников: изучение масштабов санкций США и следующих шагов", где планировалось обсуждать развитие санкционной программы. Тем не менее конгрессмены, а также представители Минфина и Госдепартамента США вынуждены были заявить, что "Путин выглядит непоколебимым".
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"Проблема с санкциями заключается в том, что они не применялись либо применялись недостаточно тщательно, слишком много стран за пределами США и Европы избегали введения санкций против Москвы, тем самым позволяя российской экономике, по сути, остаться на плаву. <...> Другая проблема заключается в том, что до сих пор, похоже, нет согласия относительно того, какими именно должны быть цели санкций", — рассказывает издание.
Отмечается также, что на слушаниях не обсуждался главный вопрос о причинах провала санкционной антироссийской политики. Сенатор-республиканец Митт Ромни заметил, что ни этот аспект, ни возможные последствия ограничительных мер против Москвы для мирового рынка не рассматривались должным образом.

"Я думаю, что у нас должна быть более четкая оценка в конгрессе и в нашем национальном сознании того, что могут сделать последствия санкций. Сейчас есть признаки, что они не были так разрушительны для России, как мы думали, и мне интересно, преподаст ли это нам урок", — заявил Ромни.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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