https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html

"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций

"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций - РИА Новости, 30.09.2022

"Путин выглядит непоколебимым": конгресс США признал провал санкций

Конгресс США признал провал политики антироссийских санкций, которые не только не изменили политику Москвы, но и навредили собственной экономике, пишет The... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:24

2022-09-30T12:24

2022-09-30T15:46

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конгресс сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Конгресс США признал провал политики антироссийских санкций, которые не только не изменили политику Москвы, но и навредили собственной экономике, пишет The National Interest.По информации журнала, в законодательном органе провели слушания под названием "Сохранение давления на Россию и ее сторонников: изучение масштабов санкций США и следующих шагов", где планировалось обсуждать развитие санкционной программы. Тем не менее конгрессмены, а также представители Минфина и Госдепартамента США вынуждены были заявить, что "Путин выглядит непоколебимым"."Проблема с санкциями заключается в том, что они не применялись либо применялись недостаточно тщательно, слишком много стран за пределами США и Европы избегали введения санкций против Москвы, тем самым позволяя российской экономике, по сути, остаться на плаву. <...> Другая проблема заключается в том, что до сих пор, похоже, нет согласия относительно того, какими именно должны быть цели санкций", — рассказывает издание.Отмечается также, что на слушаниях не обсуждался главный вопрос о причинах провала санкционной антироссийской политики. Сенатор-республиканец Митт Ромни заметил, что ни этот аспект, ни возможные последствия ограничительных мер против Москвы для мирового рынка не рассматривались должным образом.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220929/sanktsii-1820247841.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/turetskiy-potok-1820460911.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, митт ромни, сша, европа, россия, конгресс сша, санкции в отношении россии