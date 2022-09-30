https://ria.ru/20220930/sandu-1820652778.html
Санду осудила принятие новых территорий в состав России
Санду осудила принятие новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Санду осудила принятие новых территорий в состав России
Президент Молдавии Майя Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:35
2022-09-30T16:35
2022-09-30T16:35
в мире
майя санду
россия
луганская народная республика
владимир путин
молдавия
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КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Я решительно осуждаю и отвергаю попытку России незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины после фиктивных голосований, которые она устроила под дулом пистолета. Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым - это Украина", - написала Санду в Twitter.По ее словам, Молдавия продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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в мире, майя санду, россия, луганская народная республика, владимир путин, молдавия
В мире, Майя Санду, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Молдавия
Санду осудила принятие новых территорий в состав России
Санду осудила принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России