Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение
Посол в Турции Ерхов: проголосовавшие на референдумах реализовали право на самоопределение
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей использовали свое право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Я хотел бы коснуться очень острой темы сегодняшней повестки дня - референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В Уставе ООН есть положение о праве наций на самоопределение. И здесь есть прецедент. Во время косовского кризиса Международный суд постановил, что если часть территории, часть страны решает провозгласить независимость, она не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства этой страны. Так было в случае с Косово. Разве ситуация с Донецкой республикой, Луганской республикой и другими не такая же? Это то же самое", - сказал посол, выступая на конференции об урегулировании на Украине и роли Турции в нем в университете Сакарьи.
"Поскольку у них есть такое право - и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что оно у них есть в соответствии с Уставом ООН и правом на самоопределение, - они им пользуются", - подчеркнул российский дипломат.
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