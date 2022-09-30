https://ria.ru/20220930/samoopredlenie-1820650147.html

Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение

Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение - РИА Новости, 30.09.2022

Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение

Жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей использовали свое право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:30

2022-09-30T16:30

2022-09-30T16:30

референдум в донбассе

запорожская область

турция

оон

россия

алексей ерхов

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей использовали свое право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей."Я хотел бы коснуться очень острой темы сегодняшней повестки дня - референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В Уставе ООН есть положение о праве наций на самоопределение. И здесь есть прецедент. Во время косовского кризиса Международный суд постановил, что если часть территории, часть страны решает провозгласить независимость, она не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства этой страны. Так было в случае с Косово. Разве ситуация с Донецкой республикой, Луганской республикой и другими не такая же? Это то же самое", - сказал посол, выступая на конференции об урегулировании на Украине и роли Турции в нем в университете Сакарьи."Поскольку у них есть такое право - и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что оно у них есть в соответствии с Уставом ООН и правом на самоопределение, - они им пользуются", - подчеркнул российский дипломат.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818997487.html

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референдум в донбассе, запорожская область, турция, оон, россия, алексей ерхов, в мире, референдумы на освобожденных территориях