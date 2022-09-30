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Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение - РИА Новости, 30.09.2022
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Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение
Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение - РИА Новости, 30.09.2022
Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение
Жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей использовали свое право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:30
2022-09-30T16:30
референдум в донбассе
запорожская область
турция
оон
россия
алексей ерхов
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей использовали свое право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей."Я хотел бы коснуться очень острой темы сегодняшней повестки дня - референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В Уставе ООН есть положение о праве наций на самоопределение. И здесь есть прецедент. Во время косовского кризиса Международный суд постановил, что если часть территории, часть страны решает провозгласить независимость, она не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства этой страны. Так было в случае с Косово. Разве ситуация с Донецкой республикой, Луганской республикой и другими не такая же? Это то же самое", - сказал посол, выступая на конференции об урегулировании на Украине и роли Турции в нем в университете Сакарьи."Поскольку у них есть такое право - и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что оно у них есть в соответствии с Уставом ООН и правом на самоопределение, - они им пользуются", - подчеркнул российский дипломат.
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референдум в донбассе, запорожская область, турция, оон, россия, алексей ерхов, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Референдум в Донбассе, Запорожская область, Турция, ООН, Россия, Алексей Ерхов, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
16:30 30.09.2022
 
Посол в Турции: жители Донбасса воспользовались правом на самоопределение

Посол в Турции Ерхов: проголосовавшие на референдумах реализовали право на самоопределение

© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей использовали свое право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Я хотел бы коснуться очень острой темы сегодняшней повестки дня - референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В Уставе ООН есть положение о праве наций на самоопределение. И здесь есть прецедент. Во время косовского кризиса Международный суд постановил, что если часть территории, часть страны решает провозгласить независимость, она не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства этой страны. Так было в случае с Косово. Разве ситуация с Донецкой республикой, Луганской республикой и другими не такая же? Это то же самое", - сказал посол, выступая на конференции об урегулировании на Украине и роли Турции в нем в университете Сакарьи.
"Поскольку у них есть такое право - и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что оно у них есть в соответствии с Уставом ООН и правом на самоопределение, - они им пользуются", - подчеркнул российский дипломат.
Паспорт гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 16:55
Беженцы из Донбасса рассказали, что участвуют в референдуме ради мира
 
Референдум в ДонбассеЗапорожская областьТурцияООНРоссияАлексей ЕрховВ миреРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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