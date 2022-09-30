https://ria.ru/20220930/samolety-1820581538.html

В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25

В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 30.09.2022

В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:44

2022-09-30T13:44

2022-09-30T14:06

специальная военная операция на украине

миг-29

су-25

россия

донецкая народная республика

николаевская область

днр

в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

миг-29, су-25, россия, донецкая народная республика, николаевская область, днр, в мире, украина, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)