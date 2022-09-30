https://ria.ru/20220930/samolety-1820581538.html
В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25
В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 30.09.2022
В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:44
2022-09-30T13:44
2022-09-30T14:06
специальная военная операция на украине
миг-29
су-25
россия
донецкая народная республика
николаевская область
днр
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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миг-29, су-25, россия, донецкая народная республика, николаевская область, днр, в мире, украина, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Су-25, Россия, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, ДНР, В мире, Украина, Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:44 30.09.2022 (обновлено: 14:06 30.09.2022)
В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Минобороны заявило, что в ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25