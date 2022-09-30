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Сальдо: освобожденные районы Николаевской области вошли в состав России
Сальдо: освобожденные районы Николаевской области вошли в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Сальдо: освобожденные районы Николаевской области вошли в состав России
Херсонская область вошла в состав РФ с освобожденными населенными пунктами Николаевской области, сообщил журналистам глава администрации региона Владимир... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:42
2022-09-30T19:42
2022-09-30T19:57
херсонская область
россия
николаевская область
владимир сальдо
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Херсонская область вошла в состав РФ с освобожденными населенными пунктами Николаевской области, сообщил журналистам глава администрации региона Владимир Сальдо.Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной российскими войсками. Двадцать первого сентября, в преддверии референдума о присоединении Херсонской области к России, глава администрации этого региона Владимир Сальдо заявил о включении в его состав Снигиревского и Александровского муниципальных округов."Да, есть два населенных пункта Николаевской области", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, вошли ли Херсонская область в состав РФ вместе с освобожденными населенными пунктами Николаевской области.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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херсонская область , россия, николаевская область, владимир сальдо, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , Россия, Николаевская область, Владимир Сальдо, Референдумы на освобожденных территориях
19:42 30.09.2022 (обновлено: 19:57 30.09.2022)
Сальдо: освобожденные районы Николаевской области вошли в состав России
Сальдо: Херсонская область стала Россией с освобожденными районами Николаевской области