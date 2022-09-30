https://ria.ru/20220930/rumyniya-1820658834.html

Глава Румынии призвал осудить присоединение новых территорий к России

Глава Румынии призвал осудить присоединение новых территорий к России - РИА Новости, 30.09.2022

Глава Румынии призвал осудить присоединение новых территорий к России

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал все государства и международные организации не признавать факт присоединения к России Донецкой и Луганской Народных... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:43

2022-09-30T16:43

2022-09-30T16:43

в мире

клаус йоханнис

владимир путин

луганская народная республика

румыния

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg

КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал все государства и международные организации не признавать факт присоединения к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."ЕС, включая Румынию, не признает и никогда не признает незаконные "референдумы", организованные РФ при грубом нарушении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы призываем все государства и международные организации отвергнуть эту незаконную аннексию", - написал Йоханнис в Twitter.Он отметил, что Румыния продолжит оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820646538.html

https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820638924.html

луганская народная республика

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, клаус йоханнис, владимир путин, луганская народная республика, румыния, россия, евросоюз