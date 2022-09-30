Рейтинг@Mail.ru
Глава Румынии призвал осудить присоединение новых территорий к России - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/rumyniya-1820658834.html
Глава Румынии призвал осудить присоединение новых территорий к России
Глава Румынии призвал осудить присоединение новых территорий к России - РИА Новости, 30.09.2022
Глава Румынии призвал осудить присоединение новых территорий к России
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал все государства и международные организации не признавать факт присоединения к России Донецкой и Луганской Народных... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:43
2022-09-30T16:43
в мире
клаус йоханнис
владимир путин
луганская народная республика
румыния
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал все государства и международные организации не признавать факт присоединения к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."ЕС, включая Румынию, не признает и никогда не признает незаконные "референдумы", организованные РФ при грубом нарушении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы призываем все государства и международные организации отвергнуть эту незаконную аннексию", - написал Йоханнис в Twitter.Он отметил, что Румыния продолжит оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820646538.html
https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820638924.html
луганская народная республика
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:0:2598:1948_1920x0_80_0_0_89fd53fb5cc65372ff9d332449a9869a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, клаус йоханнис, владимир путин, луганская народная республика, румыния, россия, евросоюз
В мире, Клаус Йоханнис, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Румыния, Россия, Евросоюз
16:43 30.09.2022
 
Глава Румынии призвал осудить присоединение новых территорий к России

Глава Румынии призвал осудить присоединение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал все государства и международные организации не признавать факт присоединения к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:24
США введут санкции против России за присоединение новых регионов
"ЕС, включая Румынию, не признает и никогда не признает незаконные "референдумы", организованные РФ при грубом нарушении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы призываем все государства и международные организации отвергнуть эту незаконную аннексию", - написал Йоханнис в Twitter.
Он отметил, что Румыния продолжит оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:08
Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов
 
В миреКлаус ЙоханнисВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРумынияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала