https://ria.ru/20220930/rubl-1820480659.html

Раскрыт момент начала нового ослабления рубля

Раскрыт момент начала нового ослабления рубля - РИА Новости, 30.09.2022

Раскрыт момент начала нового ослабления рубля

Курс рубля в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться, в октябре стоит ожидать движения в 53 рубля за доллар и 50 за евро. Однако есть все... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T03:18

2022-09-30T03:18

2022-09-30T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владислав антонов (аналитик)

bitriver

рубль

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Курс рубля в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться, в октябре стоит ожидать движения в 53 рубля за доллар и 50 за евро. Однако есть все предпосылки, что к концу года курс подскочит до 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик компании BitRiver Владислав АнтоновЭнергетический кризис, обвал евро и британского фунта на валютном рынке лишь сыграли на руку рублю, рассуждает эксперт. В течение трех кварталов 2022 года валютный рынок стал низколиквидным, объемы торгов по всем основным валютным парам лишь снижались. Из-за резкого повышения процентных ставок основных финансовых регуляторов, мировая экономика рискует обвалиться, но укрепит ли это рубль или нет, прогнозировать трудно, заверил экономист.По прогнозам BitRiver, у рубля есть все шансы достичь июньских пиков уже в начале октября. Однако сохраняющиеся санкционные угрозы и ограничения на движения капиталов скорее говорят о сдержанном ослаблении рубля до 70 рублей уже к концу этого года, резюмировал специалист.

https://ria.ru/20220928/kurs-1820178319.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, рубль, россия