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Раскрыт момент начала нового ослабления рубля - РИА Новости, 30.09.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220930/rubl-1820480659.html
Раскрыт момент начала нового ослабления рубля
Раскрыт момент начала нового ослабления рубля - РИА Новости, 30.09.2022
Раскрыт момент начала нового ослабления рубля
Курс рубля в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться, в октябре стоит ожидать движения в 53 рубля за доллар и 50 за евро. Однако есть все... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T03:18
2022-09-30T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владислав антонов (аналитик)
bitriver
рубль
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Курс рубля в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться, в октябре стоит ожидать движения в 53 рубля за доллар и 50 за евро. Однако есть все предпосылки, что к концу года курс подскочит до 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик компании BitRiver Владислав АнтоновЭнергетический кризис, обвал евро и британского фунта на валютном рынке лишь сыграли на руку рублю, рассуждает эксперт. В течение трех кварталов 2022 года валютный рынок стал низколиквидным, объемы торгов по всем основным валютным парам лишь снижались. Из-за резкого повышения процентных ставок основных финансовых регуляторов, мировая экономика рискует обвалиться, но укрепит ли это рубль или нет, прогнозировать трудно, заверил экономист.По прогнозам BitRiver, у рубля есть все шансы достичь июньских пиков уже в начале октября. Однако сохраняющиеся санкционные угрозы и ограничения на движения капиталов скорее говорят о сдержанном ослаблении рубля до 70 рублей уже к концу этого года, резюмировал специалист.
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экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, рубль, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Рубль, Россия
03:18 30.09.2022
 
Раскрыт момент начала нового ослабления рубля

Аналитик Антонов спрогнозировал падение курса рубля к концу 2022 года из-за санкций

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Курс рубля в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться, в октябре стоит ожидать движения в 53 рубля за доллар и 50 за евро. Однако есть все предпосылки, что к концу года курс подскочит до 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов
"На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные", - отметил собеседник агентства.
Энергетический кризис, обвал евро и британского фунта на валютном рынке лишь сыграли на руку рублю, рассуждает эксперт. В течение трех кварталов 2022 года валютный рынок стал низколиквидным, объемы торгов по всем основным валютным парам лишь снижались. Из-за резкого повышения процентных ставок основных финансовых регуляторов, мировая экономика рискует обвалиться, но укрепит ли это рубль или нет, прогнозировать трудно, заверил экономист.
По прогнозам BitRiver, у рубля есть все шансы достичь июньских пиков уже в начале октября. Однако сохраняющиеся санкционные угрозы и ограничения на движения капиталов скорее говорят о сдержанном ослаблении рубля до 70 рублей уже к концу этого года, резюмировал специалист.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:27Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладислав Антонов (аналитик)BitRiverРубльРоссия
 
 
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