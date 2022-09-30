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Советник патриарха: миссия РПЦ в новых субъектах - возврат к мирной жизни - РИА Новости, 30.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220930/rpts-1820748479.html
Советник патриарха: миссия РПЦ в новых субъектах - возврат к мирной жизни
Советник патриарха: миссия РПЦ в новых субъектах - возврат к мирной жизни - РИА Новости, 30.09.2022
Советник патриарха: миссия РПЦ в новых субъектах - возврат к мирной жизни
Около полутора сотен храмов в присоединившихся к России областях разрушены или пострадали в результате боевых действий, миссией РПЦ в этих регионах остается... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:10
2022-09-30T20:10
религия
николай балашов
владимир путин
россия
запорожская область
луганская народная республика
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Около полутора сотен храмов в присоединившихся к России областях разрушены или пострадали в результате боевых действий, миссией РПЦ в этих регионах остается содействие возвращению к мирной жизни, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."На землях Донбасса, Херсонщины, Запорожья разрушены или в той или иной мере пострадали от ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов многие православные храмы, их численность приближается к полутора сотням, по имеющимся на сегодня данным. Эти сведения нуждаются в дальнейшем уточнении, что в условиях продолжающихся военных действий само по себе составляет непростую задачу", – сказал РИА Новости советник патриарха.Миссией Русской православной церкви в текущих условиях, добавил он, остается содействие возвращению мира и благополучия людей, понесших тяжелые страдания и утраты в связи с ведением боевых действий и обстрелами, которые продолжаются более восьми лет."Священным синодом Русской православной церкви учреждена и активно действует Межведомственная рабочая группа по координации помощи епархиям, находящимся в зоне конфликта. Я являюсь одним из членов этой группы. Первоочередная задача — там, где это возможно, успеть подготовиться к зиме, создать необходимые условия для продолжения жизни приходов и монастырей, совершения богослужений", – добавил протоиерей.Это, по его словам, требует немалых средств, а также организации энергоснабжения, доставки стройматериалов, специалистов, рабочих, для которых надо обеспечить безопасные условия размещения и труда. При этом РПЦ формирует программу помощи епархий, которые возьмут на себя восстановление конкретных церковных объектов."Делается уже немало — в Донецкой и Луганской епархиях этой осенью удалось восстановить несколько серьезно пострадавших храмов, в настоящее время экстренно восстанавливаются еще около десяти или возводятся модульные здания церквей, организуется теплоснабжение, доставлены полевые кухни для благотворительного питания на базе церковных учреждений и обеспечена их работа, более двух тысяч тонн гуманитарной помощи направлено церковью беженцам и мирным жителям в зоне противостояния (причем более 700 тонн — только из московского церковного штаба), на место выезжают врачи, сестры милосердия и иные добровольцы, организуется центр протезирования и реабилитации при Больнице святителя Алексия в Москве, врачи в пострадавших регионах обеспечиваются необходимым оборудованием и ресурсами", – заключил Балашов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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николай балашов, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика, русская православная церковь, религия
Религия, Николай Балашов, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Русская православная церковь, Религия
20:10 30.09.2022
 

Советник патриарха: миссия РПЦ в новых субъектах - возврат к мирной жизни

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Около полутора сотен храмов в присоединившихся к России областях разрушены или пострадали в результате боевых действий, миссией РПЦ в этих регионах остается содействие возвращению к мирной жизни, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
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"На землях Донбасса, Херсонщины, Запорожья разрушены или в той или иной мере пострадали от ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов многие православные храмы, их численность приближается к полутора сотням, по имеющимся на сегодня данным. Эти сведения нуждаются в дальнейшем уточнении, что в условиях продолжающихся военных действий само по себе составляет непростую задачу", – сказал РИА Новости советник патриарха.
Миссией Русской православной церкви в текущих условиях, добавил он, остается содействие возвращению мира и благополучия людей, понесших тяжелые страдания и утраты в связи с ведением боевых действий и обстрелами, которые продолжаются более восьми лет.
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"Священным синодом Русской православной церкви учреждена и активно действует Межведомственная рабочая группа по координации помощи епархиям, находящимся в зоне конфликта. Я являюсь одним из членов этой группы. Первоочередная задача — там, где это возможно, успеть подготовиться к зиме, создать необходимые условия для продолжения жизни приходов и монастырей, совершения богослужений", – добавил протоиерей.
Это, по его словам, требует немалых средств, а также организации энергоснабжения, доставки стройматериалов, специалистов, рабочих, для которых надо обеспечить безопасные условия размещения и труда. При этом РПЦ формирует программу помощи епархий, которые возьмут на себя восстановление конкретных церковных объектов.
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"Делается уже немало — в Донецкой и Луганской епархиях этой осенью удалось восстановить несколько серьезно пострадавших храмов, в настоящее время экстренно восстанавливаются еще около десяти или возводятся модульные здания церквей, организуется теплоснабжение, доставлены полевые кухни для благотворительного питания на базе церковных учреждений и обеспечена их работа, более двух тысяч тонн гуманитарной помощи направлено церковью беженцам и мирным жителям в зоне противостояния (причем более 700 тонн — только из московского церковного штаба), на место выезжают врачи, сестры милосердия и иные добровольцы, организуется центр протезирования и реабилитации при Больнице святителя Алексия в Москве, врачи в пострадавших регионах обеспечиваются необходимым оборудованием и ресурсами", – заключил Балашов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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