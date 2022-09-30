https://ria.ru/20220930/rossiya-1820633394.html

Путин заявил о битве за большую историческую Россию

Путин заявил о битве за большую историческую Россию - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил о битве за большую историческую Россию

Сейчас мы сражаемся за то, чтобы нельзя было вычеркнуть культуру РФ из истории, это поле битвы за большую историческую Россию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:55

2022-09-30T15:55

2022-09-30T16:13

россия

политика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сейчас мы сражаемся за то, чтобы нельзя было вычеркнуть культуру РФ из истории, это поле битвы за большую историческую Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/konsolidatsiya-1820633282.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин, общество