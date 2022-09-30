https://ria.ru/20220930/rossiya-1820633394.html
Путин заявил о битве за большую историческую Россию
Путин заявил о битве за большую историческую Россию - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил о битве за большую историческую Россию
Сейчас мы сражаемся за то, чтобы нельзя было вычеркнуть культуру РФ из истории, это поле битвы за большую историческую Россию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:55
2022-09-30T15:55
2022-09-30T16:13
россия
политика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сейчас мы сражаемся за то, чтобы нельзя было вычеркнуть культуру РФ из истории, это поле битвы за большую историческую Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/konsolidatsiya-1820633282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, владимир путин, общество
Россия, Политика, Владимир Путин, Общество
15:55 30.09.2022 (обновлено: 16:13 30.09.2022)
Путин заявил о битве за большую историческую Россию
Путин заявил, что страна сражается за то. чтобы нельзя вычеркнуть российскую культуру
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сейчас мы сражаемся за то, чтобы нельзя было вычеркнуть культуру РФ из истории, это поле битвы за большую историческую Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.