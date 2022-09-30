Рейтинг@Mail.ru
Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/rezolyutsiya-1820776915.html
Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России
Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России - РИА Новости, 30.09.2022
Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России
Некоторые из коллег по СБ ООН нарушили приличия и достигли дна, пытаясь принять резолюцию, осуждающую члена Совбеза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:18
2022-09-30T23:18
в мире
василий небензя
россия
украина
совет безопасности оон
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 30 сен - РИА Новости. Некоторые из коллег по СБ ООН нарушили приличия и достигли дна, пытаясь принять резолюцию, осуждающую члена Совбеза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Некоторые из наших коллег по Совету достигли своего дна, нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале. Мы не знаем примеров, чтобы Совет безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?", - заявил постпред РФ при ООН.Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Албании, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В тексте осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ". Действия России назывались незаконными и отмечалось, что они не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов.Четыре государства воздержались, в том числе Китай и Бразилия. За резолюцию голосовали 10 стран.Авторы призывали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучал призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывали немедленно вывести свои силы с Украины.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в Совбезе ранее постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20220930/guterresh-1820740764.html
https://ria.ru/20220930/britaniya-1820760038.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, василий небензя, россия, украина, совет безопасности оон, оон, сша
В мире, Василий Небензя, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, США
23:18 30.09.2022
 
Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России

Небензя осудил членов Совбеза ООН, пытавшихся принять резолюцию о непризнании референдумов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 сен - РИА Новости. Некоторые из коллег по СБ ООН нарушили приличия и достигли дна, пытаясь принять резолюцию, осуждающую члена Совбеза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Некоторые из наших коллег по Совету достигли своего дна, нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале. Мы не знаем примеров, чтобы Совет безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?", - заявил постпред РФ при ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 19:53
ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам
Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Албании, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В тексте осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ". Действия России назывались незаконными и отмечалось, что они не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов.
Четыре государства воздержались, в том числе Китай и Бразилия. За резолюцию голосовали 10 стран.
Авторы призывали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучал призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывали немедленно вывести свои силы с Украины.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в Совбезе ранее постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Здание посольства России в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 20:56
Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной
 
В миреВасилий НебензяРоссияУкраинаСовет Безопасности ООНООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала