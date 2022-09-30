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Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России

Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России - РИА Новости, 30.09.2022

Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России

Некоторые из коллег по СБ ООН нарушили приличия и достигли дна, пытаясь принять резолюцию, осуждающую члена Совбеза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T23:18

2022-09-30T23:18

2022-09-30T23:18

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ООН, 30 сен - РИА Новости. Некоторые из коллег по СБ ООН нарушили приличия и достигли дна, пытаясь принять резолюцию, осуждающую члена Совбеза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Некоторые из наших коллег по Совету достигли своего дна, нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале. Мы не знаем примеров, чтобы Совет безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?", - заявил постпред РФ при ООН.Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Албании, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В тексте осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ". Действия России назывались незаконными и отмечалось, что они не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов.Четыре государства воздержались, в том числе Китай и Бразилия. За резолюцию голосовали 10 стран.Авторы призывали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучал призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывали немедленно вывести свои силы с Украины.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в Совбезе ранее постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20220930/guterresh-1820740764.html

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