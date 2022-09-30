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Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права
Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права - РИА Новости, 30.09.2022
Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права
Референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:27
2022-09-30T23:27
2022-09-30T23:29
василий небензя
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совет безопасности оон
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референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, более сотни международных наблюдателей, следившие за ходом голосования, также признали его итоги легитимными."Сегодня подписаны договоры о вхождении новых регионов в состав РФ. Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет. Киевский режим.. сам оттолкнул от себя эти регионы и виноват в произошедшем. Никаких выводов, судя по всему, майданная власть для себя не сделала", - заключил постпред.
https://ria.ru/20220928/vpechatleniya-1820081243.html
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23:27 30.09.2022 (обновлено: 23:29 30.09.2022)
Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права
Небензя заявил, что референдумы прошли в соответствии с нормами международного права