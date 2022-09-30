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Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права - РИА Новости, 30.09.2022
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Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права
Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права - РИА Новости, 30.09.2022
Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права
Референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:27
2022-09-30T23:29
василий небензя
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет безопасности оон
оон
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, более сотни международных наблюдателей, следившие за ходом голосования, также признали его итоги легитимными."Сегодня подписаны договоры о вхождении новых регионов в состав РФ. Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет. Киевский режим.. сам оттолкнул от себя эти регионы и виноват в произошедшем. Никаких выводов, судя по всему, майданная власть для себя не сделала", - заключил постпред.
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василий небензя, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет безопасности оон, оон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Василий Небензя, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Безопасности ООН, ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
23:27 30.09.2022 (обновлено: 23:29 30.09.2022)
 
Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права

Небензя заявил, что референдумы прошли в соответствии с нормами международного права

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Референдумы были поведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, как бы ни пытались доказать обратное наши западные оппоненты или даже генсекретарь, решивший вдруг без наличия на то мандата говорить за всю ООН", - сказал Небензя.
По его словам, более сотни международных наблюдателей, следившие за ходом голосования, также признали его итоги легитимными.
"Сегодня подписаны договоры о вхождении новых регионов в состав РФ. Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет. Киевский режим.. сам оттолкнул от себя эти регионы и виноват в произошедшем. Никаких выводов, судя по всему, майданная власть для себя не сделала", - заключил постпред.
Иностранные наблюдатели следят за подсчетом голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 15:05
Иностранные наблюдатели рассказали о своих впечатлениях от референдумов
 
Василий НебензяРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНООНРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
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