19:51 30.09.2022 (обновлено: 20:33 30.09.2022)
В МИД заявили о превышении полномочий Гутерреша из-за референдумов
Захарова: Гутерреш, заявляя о непризнании ООН референдумов, превысил полномочия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что итоги по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не будут иметь юридической силы, являются превышением полномочий, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли.
"В данном случае А. Гутерреш, очевидно, не только превысил свои полномочия, но и фактически солидаризировался с коллективным Западом, вновь прибегнув к избирательному подходу в трактовке разворачивающихся событий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "прямые нападки Генсекретаря ООН на основополагающее право народов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение – еще один пример фарисейства и вопиющих двойных стандартов".
"Считаем недопустимым факт превращения Генерального секретаря ООН в инструмент пропаганды и давления на государства-члены в то время, как он должен руководствоваться Уставом ООН в его полном объеме", - заключили в МИД.
Ранее постпредство РФ при ООН заявило, что Гутерреш заявлением о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нарушил статью 100 устава ООН о беспристрастности действий, а также проигнорировал принцип "равноправия и самоопределения народов".
Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик добавил, что заявление Гутерреша по референдумам не предполагало оскорбления в адрес России, он надеется на продолжение контактов с Москвой.
29 сентября, 20:03Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов