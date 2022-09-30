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В МИД заявили о превышении полномочий Гутерреша из-за референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
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В МИД заявили о превышении полномочий Гутерреша из-за референдумов
В МИД заявили о превышении полномочий Гутерреша из-за референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
В МИД заявили о превышении полномочий Гутерреша из-за референдумов
Заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что итоги по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не будут иметь юридической силы, являются РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:51
2022-09-30T20:33
оон
россия
в мире
антониу гутерреш
мария захарова
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что итоги по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не будут иметь юридической силы, являются превышением полномочий, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли."В данном случае А. Гутерреш, очевидно, не только превысил свои полномочия, но и фактически солидаризировался с коллективным Западом, вновь прибегнув к избирательному подходу в трактовке разворачивающихся событий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "прямые нападки Генсекретаря ООН на основополагающее право народов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение – еще один пример фарисейства и вопиющих двойных стандартов"."Считаем недопустимым факт превращения Генерального секретаря ООН в инструмент пропаганды и давления на государства-члены в то время, как он должен руководствоваться Уставом ООН в его полном объеме", - заключили в МИД.Ранее постпредство РФ при ООН заявило, что Гутерреш заявлением о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нарушил статью 100 устава ООН о беспристрастности действий, а также проигнорировал принцип "равноправия и самоопределения народов".Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик добавил, что заявление Гутерреша по референдумам не предполагало оскорбления в адрес России, он надеется на продолжение контактов с Москвой.
https://ria.ru/20220930/guterresh-1820740764.html
https://ria.ru/20220929/guterresh-1820445924.html
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оон, россия, в мире, антониу гутерреш, мария захарова, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе
ООН, Россия, В мире, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе
19:51 30.09.2022 (обновлено: 20:33 30.09.2022)
 
В МИД заявили о превышении полномочий Гутерреша из-за референдумов

Захарова: Гутерреш, заявляя о непризнании ООН референдумов, превысил полномочия

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что итоги по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не будут иметь юридической силы, являются превышением полномочий, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 19:53
ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам
"В данном случае А. Гутерреш, очевидно, не только превысил свои полномочия, но и фактически солидаризировался с коллективным Западом, вновь прибегнув к избирательному подходу в трактовке разворачивающихся событий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "прямые нападки Генсекретаря ООН на основополагающее право народов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение – еще один пример фарисейства и вопиющих двойных стандартов".
"Считаем недопустимым факт превращения Генерального секретаря ООН в инструмент пропаганды и давления на государства-члены в то время, как он должен руководствоваться Уставом ООН в его полном объеме", - заключили в МИД.
Ранее постпредство РФ при ООН заявило, что Гутерреш заявлением о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нарушил статью 100 устава ООН о беспристрастности действий, а также проигнорировал принцип "равноправия и самоопределения народов".
Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик добавил, что заявление Гутерреша по референдумам не предполагало оскорбления в адрес России, он надеется на продолжение контактов с Москвой.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 20:03
Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов
 
ООНРоссияВ миреАнтониу ГутеррешМария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРеферендум в Донбассе
 
 
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