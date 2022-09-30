https://ria.ru/20220930/referendum-1820602939.html

"Ночные волки" поздравили освобожденные территории с итогами референдумов

"Ночные волки" поздравили освобожденные территории с итогами референдумов - РИА Новости, 30.09.2022

"Ночные волки" поздравили освобожденные территории с итогами референдумов

Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:54

2022-09-30T14:54

2022-09-30T14:54

жкх

владимир путин

россия

луганская народная республика

референдум в донбассе

запорожская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с завершением референдумов, отметив, что "назад уже дороги нет, только вперед"."Привет, Донбасс! Мы уже в Кузбассе. Регион поздравляет страну с историческим выбором. Вы так же, как когда-то в Севастополе, всенародно подтвердили свой выбор. Впереди нас ждет еще тяжелое избавление, но назад дороги нет, только вперед. Россия с вами", - сказал Залдастанов на видео, где "Ночные волки" поздравляют жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вместе с жителями Кузбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин.

россия

луганская народная республика

запорожская область

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жкх, владимир путин, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе, запорожская область