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"Ночные волки" поздравили освобожденные территории с итогами референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
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"Ночные волки" поздравили освобожденные территории с итогами референдумов
"Ночные волки" поздравили освобожденные территории с итогами референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
"Ночные волки" поздравили освобожденные территории с итогами референдумов
Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:54
2022-09-30T14:54
жкх
владимир путин
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
запорожская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с завершением референдумов, отметив, что "назад уже дороги нет, только вперед"."Привет, Донбасс! Мы уже в Кузбассе. Регион поздравляет страну с историческим выбором. Вы так же, как когда-то в Севастополе, всенародно подтвердили свой выбор. Впереди нас ждет еще тяжелое избавление, но назад дороги нет, только вперед. Россия с вами", - сказал Залдастанов на видео, где "Ночные волки" поздравляют жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вместе с жителями Кузбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин.
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жкх, владимир путин, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе, запорожская область
ЖКХ, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Запорожская область
14:54 30.09.2022
 
"Ночные волки" поздравили освобожденные территории с итогами референдумов

"Ночные волки" поздравили ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую области с итогами референдумов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУчастники мотоклуба "Ночные волки"
Участники мотоклуба Ночные волки - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участники мотоклуба "Ночные волки". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с завершением референдумов, отметив, что "назад уже дороги нет, только вперед".
"Привет, Донбасс! Мы уже в Кузбассе. Регион поздравляет страну с историческим выбором. Вы так же, как когда-то в Севастополе, всенародно подтвердили свой выбор. Впереди нас ждет еще тяжелое избавление, но назад дороги нет, только вперед. Россия с вами", - сказал Залдастанов на видео, где "Ночные волки" поздравляют жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вместе с жителями Кузбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
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ЖКХВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеЗапорожская область
 
 
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