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В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
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В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов
В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов
Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России прошел в Красноярске, сообщили РИА РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:38
2022-09-30T14:38
дмитрий хворостовский
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России прошел в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона."Красноярцы пришли поддержать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на митинг-концерт "Мы вместе". На митинг-концерт пришли тысячи красноярцев. Каждый из них решил таким образом поддержать жителей территорий, проголосовавших за вхождение в состав России, а также участников специальной военной операции, в эти дни обеспечивающих безопасность России", - сказал собеседник агентства.Организатором выступила общественная палата Красноярского края. Мероприятие прошло на площади возле Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.Один из участников митинга в разговоре с РИА Новости сообщил, что это был настоящий праздник единства. "Несмотря на то, что холодно, настроение отличное. Люди подходили, несколько тысяч точно собралось. Мы едины, и это главное", - сказал собеседник агентства Андрей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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дмитрий хворостовский, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях
Дмитрий Хворостовский, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
14:38 30.09.2022
 
В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов

В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку результатов референдумов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛюди с флагами во время митинга-концерта
Люди с флагами во время митинга-концерта - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Люди с флагами во время митинга-концерта
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России прошел в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"Красноярцы пришли поддержать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на митинг-концерт "Мы вместе". На митинг-концерт пришли тысячи красноярцев. Каждый из них решил таким образом поддержать жителей территорий, проголосовавших за вхождение в состав России, а также участников специальной военной операции, в эти дни обеспечивающих безопасность России", - сказал собеседник агентства.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
Организатором выступила общественная палата Красноярского края. Мероприятие прошло на площади возле Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
Один из участников митинга в разговоре с РИА Новости сообщил, что это был настоящий праздник единства. "Несмотря на то, что холодно, настроение отличное. Люди подходили, несколько тысяч точно собралось. Мы едины, и это главное", - сказал собеседник агентства Андрей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
 
Дмитрий ХворостовскийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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