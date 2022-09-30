https://ria.ru/20220930/referendum-1820597340.html
В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов
В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов
Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России прошел в Красноярске, сообщили РИА РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:38
2022-09-30T14:38
2022-09-30T14:38
дмитрий хворостовский
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России прошел в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона."Красноярцы пришли поддержать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на митинг-концерт "Мы вместе". На митинг-концерт пришли тысячи красноярцев. Каждый из них решил таким образом поддержать жителей территорий, проголосовавших за вхождение в состав России, а также участников специальной военной операции, в эти дни обеспечивающих безопасность России", - сказал собеседник агентства.Организатором выступила общественная палата Красноярского края. Мероприятие прошло на площади возле Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.Один из участников митинга в разговоре с РИА Новости сообщил, что это был настоящий праздник единства. "Несмотря на то, что холодно, настроение отличное. Люди подходили, несколько тысяч точно собралось. Мы едины, и это главное", - сказал собеседник агентства Андрей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий хворостовский, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях
Дмитрий Хворостовский, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов
В Красноярске прошел митинг-концерт в поддержку результатов референдумов