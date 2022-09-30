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Эстония не признала референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 30.09.2022
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Эстония не признала референдумы на освобожденных территориях
Эстония не признала референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 30.09.2022
Эстония не признала референдумы на освобожденных территориях
Эстония никогда не признает результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, заявил в пятницу министр иностранных... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:33
2022-09-30T12:33
в мире
урмас рейнсалу
владимир путин
россия
украина
эстония
совет федерации рф
совет безопасности оон
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен — РИА Новости. Эстония никогда не признает результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, заявил в пятницу министр иностранных дел Урмас Рейнсалу."Мы никогда не признаем результаты юридически ничтожных российских "референдумов" и незаконную аннексию территорий Украины. Наша поддержка Украины непоколебима. Это вопиющее нарушение Россией международного права, показывающее ее истинное лицо", - написал Рейнсалу в социальных сетях.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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в мире, урмас рейнсалу, владимир путин, россия, украина, эстония, совет федерации рф, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Урмас Рейнсалу, Владимир Путин, Россия, Украина, Эстония, Совет Федерации РФ, Совет Безопасности ООН, Референдумы на освобожденных территориях
12:33 30.09.2022
 
Эстония не признала референдумы на освобожденных территориях

МИД Эстонии: Таллин не признал референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен — РИА Новости. Эстония никогда не признает результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, заявил в пятницу министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Мы никогда не признаем результаты юридически ничтожных российских "референдумов" и незаконную аннексию территорий Украины. Наша поддержка Украины непоколебима. Это вопиющее нарушение Россией международного права, показывающее ее истинное лицо", - написал Рейнсалу в социальных сетях.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 12:16
Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 12:12Специальная военная операция на Украине
ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле
 
В миреУрмас РейнсалуВладимир ПутинРоссияУкраинаЭстонияСовет Федерации РФСовет Безопасности ООНРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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