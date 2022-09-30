https://ria.ru/20220930/razvitie-1820492757.html

Посол КНР рассказал о поддержке развития российского Дальнего Востока

Посол КНР рассказал о поддержке развития российского Дальнего Востока - РИА Новости, 30.09.2022

Посол КНР рассказал о поддержке развития российского Дальнего Востока

Китай продолжит поддерживать развитие российского Дальнего Востока и способствовать сотрудничеству двух стран в этом регионе, заявил РИА Новости посол КНР в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T07:02

2022-09-30T07:02

2022-09-30T07:04

китай

дальний восток

россия

в мире

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Китай продолжит поддерживать развитие российского Дальнего Востока и способствовать сотрудничеству двух стран в этом регионе, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в преддверии китайского национального праздника – Дня образования КНР.Посол напомнил, что китайская делегация стала самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ, который проходил в России с 5 по 9 сентября."В форуме также принял участие председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Он выступил с докладом на тему "Продвижение многополярности в мире, открывая новую главу регионального сотрудничества". Многие китайские предприятия подписали с российскими коллегами соглашения о сотрудничестве", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20220930/torgovlya-1820486339.html

китай

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, дальний восток, россия, в мире, экономика