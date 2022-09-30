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Посол КНР рассказал о поддержке развития российского Дальнего Востока - РИА Новости, 30.09.2022
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Посол КНР рассказал о поддержке развития российского Дальнего Востока
Посол КНР рассказал о поддержке развития российского Дальнего Востока - РИА Новости, 30.09.2022
Посол КНР рассказал о поддержке развития российского Дальнего Востока
Китай продолжит поддерживать развитие российского Дальнего Востока и способствовать сотрудничеству двух стран в этом регионе, заявил РИА Новости посол КНР в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:02
2022-09-30T07:04
китай
дальний восток
россия
в мире
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Китай продолжит поддерживать развитие российского Дальнего Востока и способствовать сотрудничеству двух стран в этом регионе, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в преддверии китайского национального праздника – Дня образования КНР.Посол напомнил, что китайская делегация стала самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ, который проходил в России с 5 по 9 сентября."В форуме также принял участие председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Он выступил с докладом на тему "Продвижение многополярности в мире, открывая новую главу регионального сотрудничества". Многие китайские предприятия подписали с российскими коллегами соглашения о сотрудничестве", - сказал дипломат.
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китай, дальний восток, россия, в мире, экономика
Китай, Дальний Восток, Россия, В мире, Экономика
07:02 30.09.2022 (обновлено: 07:04 30.09.2022)
 
Посол КНР рассказал о поддержке развития российского Дальнего Востока

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай продолжит поддерживать развитие российского Дальнего Востока

© Fotolia / Julia MashkovaДальний Восток
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Fotolia / Julia Mashkova
Дальний Восток. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Китай продолжит поддерживать развитие российского Дальнего Востока и способствовать сотрудничеству двух стран в этом регионе, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в преддверии китайского национального праздника – Дня образования КНР.
"Китай – важный партнер для российского Дальнего Востока. Китай намерен в полной мере использовать площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с Россией в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, науки и техники, образования, здравоохранения, культуры и других, будет и далее поддерживать развитие российского Дальнего Востока и участвовать в нем, способствовать достижению весомых результатов российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Посол напомнил, что китайская делегация стала самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ, который проходил в России с 5 по 9 сентября.
"В форуме также принял участие председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Он выступил с докладом на тему "Продвижение многополярности в мире, открывая новую главу регионального сотрудничества". Многие китайские предприятия подписали с российскими коллегами соглашения о сотрудничестве", - сказал дипломат.
Контейнер c товарами из Китая - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
03:02
Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией
 
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