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Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ
Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ - РИА Новости, 30.09.2022
Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ, а также отметил важность совместной борьбы со всеми общими... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:55
2022-09-30T09:55
владимир путин
снг
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ, а также отметил важность совместной борьбы со всеми общими вызовами, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую в Москве участников Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств ‒ участников СНГ. По традиции в повестке вашей представительной встречи широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности. От их эффективного решения прямо зависит надёжная защита стран Содружества от внешних и внутренних угроз, обеспечение общественной стабильности и порядка", - сообщается в телеграмме.Когда уходит в прошлое гегемония коллективного Запада, как сообщает Путин, и формируется новый, более справедливый многополярный мир, взаимодействие органов безопасности и специальных служб наших стран особенно востребовано. Особенно, чтобы бороться с международным терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами."Важно активизировать обмен информацией и профессиональным опытом, проводить совместные операции, искать новые формы нашего проверенного временем многостороннего партнёрства", - добавляет российский лидер.Президент выразил уверенность, что все рекомендации и предложения по итогам совещания будут направлены на укрепление сотрудничества между руководителями органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ на благо стран-участниц и их народов.
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владимир путин, снг, россия
Владимир Путин, СНГ, Россия
09:55 30.09.2022
 
Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ

Президент Путин отметил важность совместной борьбы разведслужб стран СНГ с общими вызовами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ, а также отметил важность совместной борьбы со всеми общими вызовами, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую в Москве участников Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств ‒ участников СНГ. По традиции в повестке вашей представительной встречи широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности. От их эффективного решения прямо зависит надёжная защита стран Содружества от внешних и внутренних угроз, обеспечение общественной стабильности и порядка", - сообщается в телеграмме.
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Когда уходит в прошлое гегемония коллективного Запада, как сообщает Путин, и формируется новый, более справедливый многополярный мир, взаимодействие органов безопасности и специальных служб наших стран особенно востребовано. Особенно, чтобы бороться с международным терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.
"Важно активизировать обмен информацией и профессиональным опытом, проводить совместные операции, искать новые формы нашего проверенного временем многостороннего партнёрства", - добавляет российский лидер.
Президент выразил уверенность, что все рекомендации и предложения по итогам совещания будут направлены на укрепление сотрудничества между руководителями органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ на благо стран-участниц и их народов.
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