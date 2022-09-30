https://ria.ru/20220930/razvedka-1820511826.html

Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ

Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ - РИА Новости, 30.09.2022

Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ, а также отметил важность совместной борьбы со всеми общими... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:55

2022-09-30T09:55

2022-09-30T09:55

владимир путин

снг

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников совещания глав разведслужб стран СНГ, а также отметил важность совместной борьбы со всеми общими вызовами, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую в Москве участников Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств ‒ участников СНГ. По традиции в повестке вашей представительной встречи широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности. От их эффективного решения прямо зависит надёжная защита стран Содружества от внешних и внутренних угроз, обеспечение общественной стабильности и порядка", - сообщается в телеграмме.Когда уходит в прошлое гегемония коллективного Запада, как сообщает Путин, и формируется новый, более справедливый многополярный мир, взаимодействие органов безопасности и специальных служб наших стран особенно востребовано. Особенно, чтобы бороться с международным терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами."Важно активизировать обмен информацией и профессиональным опытом, проводить совместные операции, искать новые формы нашего проверенного временем многостороннего партнёрства", - добавляет российский лидер.Президент выразил уверенность, что все рекомендации и предложения по итогам совещания будут направлены на укрепление сотрудничества между руководителями органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ на благо стран-участниц и их народов.

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, снг, россия