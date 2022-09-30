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Путин назвал западную русофобию расизмом - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин назвал западную русофобию расизмом
Путин назвал западную русофобию расизмом - РИА Новости, 30.09.2022
Путин назвал западную русофобию расизмом
Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:38
2022-09-30T16:06
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявил президент РФ Владимир Путин."Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право, их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов - на так называемые "цивилизованные страны" - и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки "страна-изгой", "авторитарный режим" уже готовы. Они клеймят целые народы и государства, и в этом нет ничего нового", - сказал Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Ничего нового в этом нет, западные элиты какими были, такими и остались - колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру?" - отметил президент.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
15:38 30.09.2022 (обновлено: 16:06 30.09.2022)
 
Путин назвал западную русофобию расизмом

Президент Путин заявил, что западная русофобия — не что иное как расизм

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право, их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов - на так называемые "цивилизованные страны" - и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки "страна-изгой", "авторитарный режим" уже готовы. Они клеймят целые народы и государства, и в этом нет ничего нового", - сказал Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Ничего нового в этом нет, западные элиты какими были, такими и остались - колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру?" - отметил президент.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:49
Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию
 
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