https://ria.ru/20220930/rasizm-1820622665.html

Путин назвал западную русофобию расизмом

Путин назвал западную русофобию расизмом - РИА Новости, 30.09.2022

Путин назвал западную русофобию расизмом

Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:38

2022-09-30T15:38

2022-09-30T16:06

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявил президент РФ Владимир Путин."Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право, их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов - на так называемые "цивилизованные страны" - и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки "страна-изгой", "авторитарный режим" уже готовы. Они клеймят целые народы и государства, и в этом нет ничего нового", - сказал Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Ничего нового в этом нет, западные элиты какими были, такими и остались - колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру?" - отметил президент.

https://ria.ru/20220930/zapad-1820629530.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика