15:38 30.09.2022 (обновлено: 16:06 30.09.2022)
Путин назвал западную русофобию расизмом
Президент Путин заявил, что западная русофобия — не что иное как расизм
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право, их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов - на так называемые "цивилизованные страны" - и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки "страна-изгой", "авторитарный режим" уже готовы. Они клеймят целые народы и государства, и в этом нет ничего нового", - сказал Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Ничего нового в этом нет, западные элиты какими были, такими и остались - колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру?" - отметил президент.