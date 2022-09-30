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Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов
Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов - РИА Новости, 30.09.2022
Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов
Президент России Владимир Путин проинформировал короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:59
2022-09-30T22:42
бахрейн
хамад бен иса аль халифа
луганская народная республика
россия
владимир путин
донецкая народная республика
в мире
запорожская аэс
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, Путин отметил в разговоре, что Москва в случае заинтересованности Киева готова к возобновлению переговорного процесса.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819941990.html
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луганская народная республика
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бахрейн, хамад бен иса аль халифа, луганская народная республика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, в мире, запорожская аэс, херсонская область
Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, В мире, Запорожская АЭС, Херсонская область
21:59 30.09.2022 (обновлено: 22:42 30.09.2022)
 
Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов

Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин информировал о состоявшемся сегодня подписании договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин отметил в разговоре, что Москва в случае заинтересованности Киева готова к возобновлению переговорного процесса.
Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 23:47
Жители четырех освобожденных регионов поддержали присоединение к России
 
БахрейнХамад бен Иса Аль ХалифаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВ миреЗапорожская АЭСХерсонская область
 
 
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