https://ria.ru/20220930/putin-1820770873.html
Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов
Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов - РИА Новости, 30.09.2022
Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов
Президент России Владимир Путин проинформировал короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:59
2022-09-30T21:59
2022-09-30T22:42
бахрейн
хамад бен иса аль халифа
луганская народная республика
россия
владимир путин
донецкая народная республика
в мире
запорожская аэс
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, Путин отметил в разговоре, что Москва в случае заинтересованности Киева готова к возобновлению переговорного процесса.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819941990.html
бахрейн
луганская народная республика
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донецкая народная республика
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бахрейн, хамад бен иса аль халифа, луганская народная республика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, в мире, запорожская аэс, херсонская область
Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, В мире, Запорожская АЭС, Херсонская область
21:59 30.09.2022 (обновлено: 22:42 30.09.2022)
Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов
Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей