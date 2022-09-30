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Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов

Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов - РИА Новости, 30.09.2022

Путин сообщил королю Бахрейна о присоединении к России четырех регионов

Президент России Владимир Путин проинформировал короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:59

2022-09-30T21:59

2022-09-30T22:42

бахрейн

хамад бен иса аль халифа

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, Путин отметил в разговоре, что Москва в случае заинтересованности Киева готова к возобновлению переговорного процесса.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819941990.html

бахрейн

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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