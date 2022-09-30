https://ria.ru/20220930/putin-1820727429.html

Путин прибыл на концерт в поддержку присоединения к России новых территорий

Путин прибыл на концерт в поддержку присоединения к России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Путин прибыл на концерт в поддержку присоединения к России новых территорий

Президент России Владимир Путин прибыл на митинг-концерт на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:10

2022-09-30T19:10

2022-09-30T19:19

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на митинг-концерт на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/celebration-1820600108.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

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владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область