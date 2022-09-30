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Путин прибыл на концерт в поддержку присоединения к России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин прибыл на концерт в поддержку присоединения к России новых территорий
Путин прибыл на концерт в поддержку присоединения к России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Путин прибыл на концерт в поддержку присоединения к России новых территорий
Президент России Владимир Путин прибыл на митинг-концерт на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:19
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на митинг-концерт на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/celebration-1820600108.html
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владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
19:10 30.09.2022 (обновлено: 19:19 30.09.2022)
 
Путин прибыл на концерт в поддержку присоединения к России новых территорий

Путин прибыл на митинг-концерт в поддержку вхождения в состав России новых территорий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПутин прибыл на концерт на Красной площади
Путин прибыл на концерт на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Путин прибыл на концерт на Красной площади
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на митинг-концерт на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Люди с флагами во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 14:43
В регионах России проходят концерты в честь вхождения новых территорий
 
Владимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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