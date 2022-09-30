https://ria.ru/20220930/putin-1820726500.html

Путин назвал день присоединения новых регионов историческим

Путин назвал день присоединения новых регионов историческим - РИА Новости, 30.09.2022

Путин назвал день присоединения новых регионов историческим

Президент РФ Владимир Путин назвал историческим день, когда подписали договоры о присоединении к России четырех новых регионов. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:09

2022-09-30T19:09

2022-09-30T19:23

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал историческим день, когда подписали договоры о присоединении к России четырех новых регионов."Дорогие друзья. Сегодня у нас особый, торжественный и безо всякого в данном случае преувеличения исторический день. День правды и справедливости", - сказал он на митинге-концерте на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820729433.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика