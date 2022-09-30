https://ria.ru/20220930/putin-1820726500.html
Путин назвал день присоединения новых регионов историческим
Путин назвал день присоединения новых регионов историческим - РИА Новости, 30.09.2022
Путин назвал день присоединения новых регионов историческим
Президент РФ Владимир Путин назвал историческим день, когда подписали договоры о присоединении к России четырех новых регионов. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:09
2022-09-30T19:09
2022-09-30T19:23
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал историческим день, когда подписали договоры о присоединении к России четырех новых регионов."Дорогие друзья. Сегодня у нас особый, торжественный и безо всякого в данном случае преувеличения исторический день. День правды и справедливости", - сказал он на митинге-концерте на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820729433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
19:09 30.09.2022 (обновлено: 19:23 30.09.2022)
Путин назвал день присоединения новых регионов историческим
Путин назвал день подписания договоров о присоединении четырех новых регионов историческим