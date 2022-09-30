https://ria.ru/20220930/putin-1820671613.html

Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров

Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022

Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров

Речь президента РФ Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:15

2022-09-30T17:15

2022-09-30T17:24

россия

оон

в мире

владимир путин

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820654652_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_1eab82c7173caec98dbd0f957499c7ca.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других международных структурах, заявил глава МИД Сергей Лавров."Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко ее распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", - заявил Лавров."И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - отметил министр в интервью телеканалу "Звезда", видео размещено в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/putin-1820671123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, в мире, владимир путин, обсе