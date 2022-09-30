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Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
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Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров
Речь президента РФ Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:15
2022-09-30T17:24
россия
оон
в мире
владимир путин
обсе
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других международных структурах, заявил глава МИД Сергей Лавров."Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко ее распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", - заявил Лавров."И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - отметил министр в интервью телеканалу "Звезда", видео размещено в Telegram-канале.
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россия, оон, в мире, владимир путин, обсе
Россия, ООН, В мире, Владимир Путин, ОБСЕ
17:15 30.09.2022 (обновлено: 17:24 30.09.2022)
 
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что послам за границей поручили распространить речь Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других международных структурах, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко ее распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", - заявил Лавров.
"И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - отметил министр в интервью телеканалу "Звезда", видео размещено в Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:13
Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"
 
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