https://ria.ru/20220930/putin-1820671613.html
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров
Речь президента РФ Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:15
2022-09-30T17:15
2022-09-30T17:24
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других международных структурах, заявил глава МИД Сергей Лавров."Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко ее распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", - заявил Лавров."И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - отметил министр в интервью телеканалу "Звезда", видео размещено в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220930/putin-1820671123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, ООН, В мире, Владимир Путин, ОБСЕ
17:15 30.09.2022 (обновлено: 17:24 30.09.2022)
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что послам за границей поручили распространить речь Путина