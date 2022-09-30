https://ria.ru/20220930/putin-1820671123.html
Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"
Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я" - РИА Новости, 30.09.2022
Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировым политикам стоит прочесть речь Путина от "А" до "Я". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:13
2022-09-30T17:13
2022-09-30T17:40
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировым политикам стоит прочесть речь Путина от "А" до "Я"."И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - отметил министр в интервью телеканалу "Звезда", видео размещено в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/diversiya-1820675829.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, владимир путин, россия
В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия
17:13 30.09.2022 (обновлено: 17:40 30.09.2022)
Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"
Глава МИД Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"