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Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я" - РИА Новости, 30.09.2022
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Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"
Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я" - РИА Новости, 30.09.2022
Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировым политикам стоит прочесть речь Путина от "А" до "Я". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:13
2022-09-30T17:40
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировым политикам стоит прочесть речь Путина от "А" до "Я"."И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - отметил министр в интервью телеканалу "Звезда", видео размещено в Telegram-канале.
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия
В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия
17:13 30.09.2022 (обновлено: 17:40 30.09.2022)
 
Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"

Глава МИД Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировым политикам стоит прочесть речь Путина от "А" до "Я".
"И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - отметил министр в интервью телеканалу "Звезда", видео размещено в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:22Сказано в эфире
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