https://ria.ru/20220930/putin-1820671123.html

Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"

Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я" - РИА Новости, 30.09.2022

Лавров призвал мировых политиков прочесть речь Путина от "А" до "Я"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировым политикам стоит прочесть речь Путина от "А" до "Я". РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:13

2022-09-30T17:13

2022-09-30T17:40

в мире

сергей лавров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировым политикам стоит прочесть речь Путина от "А" до "Я"."И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - отметил министр в интервью телеканалу "Звезда", видео размещено в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/diversiya-1820675829.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, владимир путин, россия